Wchodzi TERREG - Internauci boją się go bardziej niż “ACTA 2”

Była ACTA 2, teraz czas na kolejną porcję kontrowersyjnego unijnego prawodawstwa. Bez ostatecznego głosowania w Parlamencie Europejskim wejdzie w życie TERREG.

Dwa lata temu Unia Europejska ostatecznie przyjęła ACTA 2. Od tej pory niewiele było słychać na ten temat, jednak nie oznacza to, że projekt odszedł w niebyt. Państwa członkowskie dostały termin do 7 czerwca 2021 na wdrożenie postanowień tamtego aktu. Już wtedy pojawiały się jednak ostrzeżenia, że nadchodzący TERREG będzie jeszcze gorszy.

O co dokładnie chodzi? Oficjalnie - o bezpieczeństwo. To zresztą ulubiony pretekst do wprowadzania tego typu działań. Skutek będzie jednak taki, że właściciele stron internetowych będą musieli w ciągu godziny usuwać wszelkie treści promujące terroryzm. W przeciwnym razie grożą surowe kary. Co to znaczy? Nikt nie określił, jednak decydować będą organy państwa. Upadł pomysł by musieli robić to przedstawiciele firm hostingowych. Teraz nawet osoba pisząca w weekendy bloga podróżniczego może być karana. Wystarczy, że na przykład załączyła zdjęcie z Abchazji. Polska nie uznaje jej za niepodległy kraj, starczy zatem, że będzie na zdjęciu np. abchaski mundurowy. Relacje z konfliktów zbrojnych to właśnie jeden z obszarów, jaki ucierpi. To jednak pół biedy. Anna Mazgal z niemieckiego oddziału fundacji Wikimedia wprost mówi, że to doskonały pretekst dla sił autorytarnych w Europie. Dostaną one wymarzone narzędzie do cenzury. Poszczególne kraje UE będą mogły też używać TERREG w odniesieniu do treści hostowanych w innym kraju UE. Mamy zatem problem zarówno z niebezpiecznymi tendencjami cenzorskimi, jak i zanikiem niewielkich mediów. Wielkie koncerny stać na rozbudowaną moderację.

Co ciekawe - do przyjęcia TERREG doszło bez ostatecznego głosowania w Parlamencie Europejskim. Wszystko to dzięki odpowiedniemu głosowaniu europarlamentarzystów komisji LIBE. Za przyjęciem TERREG głosowali wszyscy polscy przedstawiciele w tej komisji. Są to: Joachim Brudziński, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska (wszyscy wybrani z listy PiS) Magdalena Adamowicz, Andrzej Halicki (wybrani z Koalicji Europejskiej) i Łukasz Kohut (wybrany z listy Wiosny).

Źródło tekstu: european digital rights, wł