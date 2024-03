Oppo chce być silniejsze w Europie. Firma ujawniła plany

Firma Oppo ogłosiła plany umocnienia swojej pozycji w Europie. Ma to być możliwe między innymi dzięki szeregowi innowacyjnych produktów i technologii, zapowiedzianych na 2024 rok.

W styczniu 2024 roku Oppo podpisało globalną umowę o wzajemnej licencji patentowej z Nokią, obejmującą standardowe patenty w zakresie 5G i innych technologiach komunikacji komórkowej. Teraz z kolei, w ramach długoterminowego zaangażowania na rynku europejskim, marka poinformowała, że jej produkty będą ponownie szeroko dostępne w całej Europie.

Europa zawsze była kluczowa dla oppo. Naszą misją niezmiennie pozostaje dostarczanie najlepszych produktów użytkownikom w Europie, którzy w najbliższym czasie mogą spodziewać się szerszej oferty w naszym portfolio. W ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy rosnące wymagania ze strony konsumentów z UE, oczekujących od nas wprowadzania na rynek wysokiej jakości produktów i technologii, jak na przykład najlepsze w branży smartfony fotograficzne. Zespół OPPO Europe jest bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek, aby dostarczyć naszym klientom to, czego oczekują.

– powiedział Bingo Liu, CEO Oppo Europe

Zgodnie z najnowszymi danymi firmry Canalys, Oppo w 2023 roku utrzymało pozycję czwartej, co do wielkości, marki smartfonów na świecie, zdobywając 9% całkowitego udziału w rynku z ponad 100 milionami dostarczonych smartfonów. W poprzednim roku globalna liczba aktywnych użytkowników Oppo wyniosła ponad 600 milionów miesięcznie w ponad 60 krajach i regionach.

Zgodnie z misją marki „Technology for Mankind, Kindness for the World” (technologia dla ludzkości, życzliwość dla świata), firma chce ułatwiać codzienne funkcjonowanie ludzi poprzez dostarczanie im innowacyjnych produktów oraz inwestycję w dział R&D. Wychodząc naprzeciw erze smartfonów wykorzystujących AI, Oppo zapowiedziało wprowadzenie funkcji generatywnej sztucznej inteligencji w swoich najnowszych produktach przeznaczonych na europejski rynek.

Zobacz: OnePlus 12 - świetny smartfon z jedną wybitną cechą (test)

Zobacz: Oppo rusza w Polsce ze sprzedażą słuchawek Enco Buds2 Pro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo