Oppo rusza w Polsce ze sprzedażą słuchawek Enco Buds2 Pro

Enco Buds2 Pro to nowe słuchawki marki Oppo, które debiutują na polskim rynku. Nie są drogie, mają odświeżony wygląd i, jak zapewnia producent, wytrzymują do 38 godzin na baterii.

Bezprzewodowe słuchawki Oppo Enco Buds2 Pro mają odświeżony wygląd, w porównaniu z poprzednią generacją. Do zaokrąglonego etui ładującego schowamy dwukolorowe słuchawki TWS – szaro-białe, w przypadku białego etui, oraz jednokolorowe: czarne – w przypadku czarnego etui. W wariancie białym na etui dostrzeżemy szare drobinki, które mają sprawić, że design urządzenia będzie jeszcze ciekawszy.

Jak zapewnia firma Oppo, urządzenie charakteryzuje wygodna konstrukcja do noszenia na co dzień, a każda ze słuchawek waży 4,3 g. W zakresie odporności na kurz i wodę, mają one stopień ochrony IP55, co ma pozwolić na ich używanie podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Dzięki podwójnym mikrofonom i algorytmowi Redukcji szumów w rozmowach AI, Enco Buds2 Pro umożliwiają prowadzenie wysokiej jakości rozmów bez zakłóceń.

Dodatkowo, słuchawki są wyposażone w system inteligentnego sterowania dotykowego, zapewniając prostą i intuicyjną obsługę. Nie musimy odblokowywać smartfonu, aby przełączyć utwór czy odebrać połączenie, niezależnie od tego, czy słuchamy muzyki, gramy, czy oglądamy serial. To, co widzimy i słyszymy jest zsynchronizowane, dzięki łączności Bluetooth 5.3 oraz niskiemu opóźnieniu na poziomie 94 ms.

Mając smartfon Oppo z systemem ColorOS 11 lub nowszym, skorzystamy z funkcji Szybkiego parowania, która pozwala na sparowanie telefonu ze słuchawkami, gdy tylko Oppo Enco Buds2 Pro znajdą się w trybie parowania i w zasięgu Bluetooth. Gdy to zrobimy, możemy odblokować tuner Dirac Audio oraz Dolby Atmos, aby uzyskać kolejny poziom optymalizacji dźwięku. Ma to pozwolić na dostosowanie swoich wrażeń w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, lub aktywować profil adaptacyjny w oparciu o to, co w danej chwili odtwarzamy.

W pełni z możliwości słuchawek skorzystamy nie tylko na smartfonach Oppo, ale również innych marek – wystarczy pobrać aplikacje HeyMelody z App Store lub Google Play. Pozwala ona dostosować funkcje do własnych upodobań czy sprawdzić poziom naładowania baterii lewej i prawej słuchawki. Czas pracy baterii, na pojedynczym ładowaniu, wynosi blisko 8 godzin. Z etui ładującym może zapewnić do 38 godzin pracy.

Słuchawki Oppo Enco Buds2 Pro zostały wyposażone w przetwornik o wielkości 12,4 milimetra, dzięki któremu usłyszymy wysokiej jakości basy, a tym samym bardziej wciągające brzmienie. Konstrukcja słuchawek pozwala uzyskać również czyste dźwięki średnie oraz wysokie tony. Dźwięk możemy dostosować pod swoje upodobania, dzięki funkcji Enco Master Equaliser, która umożliwia wybór pomiędzy trzema profilami dźwięku: Zrównoważone, Basy oraz Wyraziste.

Dostępność i cena

Bezprzewodowe słuchawki Oppo Enco Buds2 Pro będzie można kupić w Polsce w cenie 199 zł.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo