Tak wyglądają słuchawki dla profesjonalistów. Sennheiser ma nowy produkt

Sennheiser HD 490 Pro to nowe słuchawki studyjne, które mają sprostać potrzebom najbardziej wymagających użytkowników. Właśnie zostały zaprezentowane przez producenta.

Firma Sennheiser dorobiła się statusu legendy branży audio. Niemiecka firma nie spoczywa jednak na laurach i zaprezentowała zupełnie nowy model słuchawek, tym razem przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych. Sennheiser HD 490 Pro to otwarte słuchawki wokółuszne, które zaprojektowano z myślą o potrzebach producentów i inżynierom dźwięku.

Sennheiser HD 490 Pro - nowe słuchawki dla profesjonalistów

Nowy model wyposażono w przetwornik dynamiczny o średnicy 38 mm, który może się pochwalić pasmem przenoszenia rzędu 5 Hz - 36 kHz oraz skutecznością na poziomie 96 dB SPL (1 kHz/1 mW). Wszystko to przy impedancji rzędu 130 omów.

Jak przekonuje producent, model HD 490 Pro został zaprojektowany w taki sposób, by dostarczyć realizatorowi jak najwięcej informacji o scenie dźwiękowej oraz grających na niej instrumentach. Jednocześnie jednak nie zapomniano o użytkownikach, którym bardziej niż na bezwzględnej wierności odtwarzanego dźwięku zależy na przyjemności z odsłuchów. Z tego powodu w zestawie znalazły się dwa zestawy nauszników, welurowe i materiałowe, mające zmieniać charakter brzmienia zależnie od potrzeb.

Sennheiser HD 490 Pro - ceny i dostępność

Choć nie będzie to chyba dla nikogo zaskoczeniem, Sennheiser HD 490 Pro nie są produktem tanim. W podstawowej wersji trzeba za nie zapłacić 1799 zł. Co ważne, w zestawie oprócz samych słuchawek dostaniemy wtedy licencję na program DearVR MIX-SE. W droższym pakiecie Sennheiser HD 490 Pro Plus na klientów czekają dodatkowo akcesoria w postaci dodatkowego kabla o długości 3 m, podróżnego etui oraz wymiennej poduszki na pałąk. Wszystko to za bagatela 2149 zł.

