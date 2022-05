Nieznany numer dzwoni? Oto rządowa broń na telemarketerów

Wszyscy doskonale wiemy, jak irytujące bywają połączenia od telemarketerów. Nic dziwnego, że nierzadko w tej sprawie interweniować próbują nawet rządy. Najnowszy pomysł na telefonicznych natrętów przedstawiły Indie.

Usługi finansowe, fotowoltaika, sprzedaż garnków – nieistotne, o co chodzi, telemarketerzy zazwyczaj irytują w równym stopniu. Szczególnie, że nad wyraz często zdarza się im przedstawiać produkty i usługi, delikatnie ujmując, nie będące najwyższej jakości. Ba, nierzadko ciężko odróżnić reklamę od oszustwa.

Sposobów na telemarketerów jest wiele, ale przeważnie ograniczają się one do zastosowania odpowiedniej aplikacji, takiej jak Truecaller. Korzystając z tworzonej przez samych użytkowników bazy danych, programy tego typu filtrują szkodliwe lub nadmiernie irytujące numery. To rzecz jasna bardzo skuteczne, ale tylko przeciwko spamerom aktywnym od dłuższego czasu.

Indie proponują lepsze rozwiązanie

W kontrze do regularnie tworzonych numerów spamerskich, indyjski rząd, a konkretniej tamtejszy Urząd Regulacji Telekomunikacji (Trai), odpowiednik naszego UKE, zaproponował coś innego niż crowdsourcing. Mianowicie instytucja domaga się, aby każdy numer telefonu wykorzystywany w celach biznesowych trafił do publicznego rejestru, gdzie wyszczególniony zostanie odpowiedzialny za niego podmiot.

Jednocześnie nazwa rzeczonego podmiotu ma być jedynym dopuszczalnym identyfikatorem dzwoniącego, jaki pojawi się na ekranie telefonu. Słowem, wyświetli się ona nawet wtedy, gdy nie posiadasz danego numeru w książce kontaktów i nie korzystasz a aplikacji filtrującej pokroju wspomnianego Truecallera.

Pomysłodawcy wskazują kilka zasadniczych atutów takiego rozwiązania. Po pierwsze, adresat połączenia będzie z góry wiedział, kto do niego dzwoni. Po drugie, utrudnione zostanie życie oszustom, którzy podszywają się pod inne firmy niż reprezentują w istocie. Po trzecie, jeśli jakiś numer nie będzie ogłaszać konkretnej nazwy, to abonent sieci otrzyma dostateczną informację, że sprawa jest szemrana.

Technicznie rzecz ujmując, pomysł Hindusów na publiczny rejestr numerów firmowych jest zbliżony do tego, co robią telekomy w Szwajcarii. Z tą jednak różnicą, że szwajcarskie dane o numerach są pozyskiwane w sposób nieco bardziej finezyjny. Przedsiębiorcy nie muszą ich zgłaszać, bo operatorzy sami tworzą stosowną listę, opierając się na raportach klientów i własnych danych. Dla kontrastu w Polsce ideą aktualnie wiodącą jest oznaczanie połączeń zagranicznych oraz tych wykonywanych w technice VoIP poprzez gwiazdkę.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Gajus)

Źródło tekstu: KYC, oprac. własne