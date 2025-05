Cellnex Poland zmienia szefa. Firmą pokieruje Nuno Carvalhosa

Z ogromnym entuzjazmem podchodzę do moich nowych zadań. Polska, Holandia i Portugalia różnią się od siebie pod wieloma względami — nie tylko pod kątem kulturowym czy społecznym, ale także pozycji, jaką zajmujemy na każdym z tych rynków. Pod wieloma względami Polska jest rynkiem wyjątkowym w całej Grupie. Osobiście jestem pod olbrzymim wrażeniem wkładu polskiego zespołu w budowaniu silnej pozycji Cellnex jako kluczowego gracza na szeroko rozumianym rynku telekomunikacji i infrastrukturalnym. Będziemy kontynuować to, co już wspólnie osiągnęliśmy, by nadal wnosić istotny wkład w rozwój Polski oraz naszych klientów w tym kraju.

- Nuno Carvalhosa, nowy Prezes Zarządu Cellnex Poland