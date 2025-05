Intel znacząco obniża ceny swoich procesorów

Intel obniża ceny wybranych CPU aż o 100 dolarów

Niebiescy postanowili więc uatrakcyjnić swoją ofertę, obniżając ceny na dwa układy - Intel Core Ultra 7 265K i Core Ultra 7 265KF . Mowa o modelach 20-rdzeniowych (8P+12E) i 20-wątkowych, które pracują z taktowaniem do 5,5 GHz przy poborze mocy do 125/250 W (podstawowy/Turbo).

Nowe ceny to kolejno 299 i 284 dolarów, a więc jest aż o 100 dolarów taniej (około 379 złotych). Dopełnia to promocja na całą ofertę Intel Arrow Lake, gdzie przy zakupie nowych CPU lub komputerów w nie wyposażonych dostajemy grę Dying Light: The Beast oraz Sid Meier's Civilization VII.