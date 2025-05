Seasonic wprowadza wydajne grubasy. Ma być przystępnie

Seasonic to czołowy producent zasilaczy komputerowych, który oferuje zarówno własne jednostki, jak i wykonuje zasilacze dla innych, dużych firm. Tajwańczycy jednak stopniowo rozszerzają swoją ofertę, dodając do portfolio obudowy i wentylatory. Dzisiaj pochylimy się nad nowym modelem.

To sprzęt na lata, co potwierdza aż 5 lat gwarancji

Seasonic MAXFlow 120 mm to jak sama nazwa wskazuje 120-milimetrowy wentylator, który jest grubszy niż standardowe rozwiązania (30 vs 25 milimetrów). Korzysta on z wysokiej jakości japońskich łożysk kulkowych i dziewięciu łopatek. Całość dopełniają podkładki amortyzujące wibracje.