Szalona promoja na smartfon Motoroli. Ten model ma 8 GB RAM, a kupisz go za 349 zł

Motorola moto g04

Mamy tu do czynienia z 6,56-calowym ekranem HD+ o odświeżaniu 90 Hz. Czyli taki standard w tanich smartfonach z Androidem, ale wciąż nieosiągalny w iPhone za 3000 zł. Wygląd urządzenia naprawdę może się podobać. Jest jednolity i równie elegancki, jak w droższych smartfonach tego producenta. Za wydajność odpowiada układ UNISOC T606, którego wspiera wspomniane wcześniej 8 GB RAM. Dodatkowo dostajemy do dyspozycji 128 GB pamięci na dane. Tym, co jeszcze wyróżnia tego smartfona, jest czytnik linii papilarnych, oraz odporność na pył i wodę w ramach normy IP52, co jest rzadkością w tak tanich urządzeniach. A wszystko to za jedyne 349 zł.