To idealny smartfon na letnie szaleństwa i pracę w ciężkich warunkach. Ma 4 GB RAM i kosztuje 279 zł

To jednak tylko jeden z przykładów. Kolejnym może być pierwszy smartfon dla dziecka, które może go przecież upuścić, lub zgubić. Ewentualnie zakopać w piaskownicy. Świetnie też sprawdzi się jako telefon roboczy dla osób pracujących w ciężkich warunkach , które nie chcą rezygnować z funkcji smart. A mowa tu o Tecno SPARK 20C , czyli smartfonie, którego możecie kupić za jedyne 279 zł .

​​Tecno SPARK 20C

Oferuje on 6,56-calowy ekran HD+ o odświeżaniu 90 Hz. Mamy tu 4 GB RAM i 128 GB na pliki użytkownika, oraz baterię 5000 mAh i 50 Mpix aparat z tyłu. Jeśli chodzi o jego serce, to jest to MediaTek Helio G36. A wszystko to za jedynie 279 zł. Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.