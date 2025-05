Rynek smartwatchy rośnie, ale nie dzięki Apple. Sytuacja firmy wygląda coraz gorzej

Apple Watch notuje olbrzymie spadki

Specjaliści z Counterpoint Research wskazują kilka czynników, które mogły wpłynąć na taki stan rzecz. Głównym z nich ma być brak nowego modelu Apple Watch SE w 2024 roku . Dodatkowo Apple Watch Series 10 przyniósł stosunkowo niewielkie zmiany względem poprzedniej generacji. Nie zachęca więc użytkowników do przesiadki. Nie pojawił się także nowy model Ultra . Wszystko to miało się odbić na spadku sprzedaży zegarków Apple na niemal wszystkich rynkach.

Największy spadek odnotowano w Ameryce Północnej, czyli jakby nie patrzeć, w ojczyźnie marki. Tu warto podkreślić, że to także najważniejszy rynek dla Apple Watchy, ponieważ stanowi on ponad połowę sprzedaży smartwatchy Apple na świecie. Z kolei jedynym regionem, gdzie wciąż firma odnotowuje wzrosty, są Indie. Nie są one jednak an tyle duże, aby zrównoważyć globalne spadki.