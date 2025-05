Legendarne słuchawki w nowej wersji. Beyerdynamic szykuje hit

Beyerdynamic DT 770 PRO X - nowa odsłona legendy

Beyerdynamic DT 770 Pro X to nowa odsłona popularnego modelu. Na pierwszy rzut oka względem legendarnego poprzednika zmieniło się tu niewiele. To nadal klasyczne słuchawki wokółuszne o zamkniętej konstrukcji i charakterystycznym utylitarnym designie. Znajdziemy tu jednak kilka istotnych usprawnień.

Zapowiada się więc godny następca klasyka. Co więcej, dzięki połączeniu rozpoznawalnej marki z zaskakująco niską ceną, wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z potencjalnym hitem. Beyerdynamic DT 770 PRO X kupimy za ok. 799 zł, czyli niewiele więcej od poprzedników. Jak na sprzęt profesjonalnego audio ta kwota brzmi naprawdę rozsądnie.