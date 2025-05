Ten dysk zewnętrzny to istne dzieło sztuki. Będzie prawdziwą ozdobą biurka każdego entuzjasty

Skeleton Hard Disk to najnowszy produkt japońskiej marki Buffalo. Powstał on z okazji 50 rocznicy istnienia jej firmy-matki, czyli Melco. Przy okazji też nawiązuje on swoim pomysłem do pierwszego na świecie przezroczystego dysku HDD z 1998 roku, który także wyszedł spod skrzydeł Buffalo.

Buffalo Skeleton Hard Disk

Mamy tu do czynienia z nośnikiem HDD, w którym widać obracające się talerze, oraz pracę głowicy. Proces ten jest na tyle fascynujący do oglądania, że producent aż przygotował dedykowaną aplikację, która wymusza symulowanie zachowań takich jak sekwencyjne wyszukiwanie, losowe wyszukiwanie i wielu innych. Można więc siedzieć przed komputerem i patrzeć, jak dysk pracuje. Warto tu dodać, że jest on jak najbardziej funkcjonalny. Łączy się z PC za pomocą USB-C zgodnie z interfejsem USB-3.1 i oferuje aż 4 TB przestrzeni. Producent wycenił go na 100 000 jenów, czyli ponad 2600 zł. Do sprzedaży trafi natomiast 50 egzemplarzy. Z czasem może więc się okazać świetną inwestycją jako przedmiot kolekcjonerski.