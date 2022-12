Bałwan roku. Chciał wyłudzić kasę, zadzwonił na komendę

Oszust zajmujący się wyłudzaniem danych osobowych i namawianiem do wykonywania przelewów przez przypadek zadzwonił tam, gdzie nie chciałby się dodzwonić, czyli do policji. Cała rozmowa została nagrana.

Zwykle oszuści dzwonią do losowego Polaka lub Polki i próbują wyłudzić od nich oszczędności podając się za pracownika banku, policjanta lub doradcę finansowego. Tym razem trafili na grubszą rybę i wpadli po uszy. Policja nagrała całą rozmowę, więc wiemy, jak ona przebiegła i z jakich technik skorzystali oszuści.

Chciał naciąć Polaka, dodzwonił się na policję

Do zdarzenia doszło 21 grudnia, do oficer prasowej opatowskiej komendy dodzwonił się mężczyzna z wyraźnym wschodnim akcentem. Zaczął przekonywać funkcjonariuszkę, że jest konsultantem finansowym, a ona jakiś czas temu założyła konto do obrotu kryptowalutami, o którym "zapomniała".

Oszust poinformował ją o tym, że według regulaminu, firma po roku nieaktywności mogła wypożyczyć fundusze z konta handlowego klienta, by samodzielnie obracać środkami, a teraz kontaktuje się z nią, gdyż chcą wypłacić jej pieniądze "za wypożyczanie konta handlowego". Oszust wspominał o 0,26 BCC czego wartość miałaby być zbliżona do 20 tysięcy złotych.

Następnie namawiał oficer prasową do pobrania na swój komputer programu TeamViewer. Gdy funkcjonariuszka wytknęła mu kłamstwo i powiedziała, że wie do czego ten program służy, mężczyzna speszył się i wyszedł z wątpliwą wymówką konieczności nagrywania sesji dla Komisji Nadzoru Finansowego. Całość rozmowy dostępna jest na stronie policji.

Źródło zdjęć: freestocks / Unsplash

Źródło tekstu: Policja oprac. własne