Nie chce powtórzyć losu założyciela Telegramu. Opuszcza Europę

Informowaliśmy wcześniej o aresztowaniu Pawła Durowa. Rosjanin to założyciel komunikatora Telegram, jednej z najpopularniejszych aplikacji z tej kategorii. Przedsiębiorca już dawno opuścił Rosję i mieszkał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Został jednak on aresztowany na terenie Francji.

Oficjalnie zarzucono mu cały wachlarz standardowych przestępstw. Od terroryzmu po handel narkotykami. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że chodzi o co innego. O Telegram. Durow bowiem ma konsekwentnie odmawiać udostępniania archiwów służbom, a do tego dochodzą jeszcze narzędzia udostępniane użytkownikom, w tym wirtualne numery.

Chris Pavlovski nie ma zamiaru być drugim Durowem. Pavlovski to założyciel platformy Rumble. Jego firma działa na rynku hostingu stron internetowych, chmury czy filmów. Zdradził on, że Francja groziła i jemu. Aresztowanie Durowa to jednak przekroczenie Rubikonu. W tej sytuacji Pavlovski zdecydował się czym prędzej opuścić Europę. Wiemy już, że udało mu się bezpiecznie wylecieć ze Starego Kontynentu. Sam zainteresowany mówi, że nie ma zamiaru wprowadzać cenzury na swojej platformie.

I’m a little late to this, but for good reason — I’ve just safely departed from Europe.



France has threatened Rumble, and now they have crossed a red line by arresting Telegram’s CEO, Pavel Durov, reportedly for not censoring speech.



Rumble will not stand for this behavior and…