Trump udostępnia Truth Social użytkownikom Androida

Zwolennicy Donalda Trumpa mogą być zadowolony. Jego medium społecznościowe Truth Social w końcu trafiło do sklepu Google Play i jest dostępne dla posiadaczy urządzeń z Androidem.

6 stycznia 2021 roku tłum zwolenników Donalda Trumpa, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, zaatakował Kapitol, czyli siedzibę amerykańskiego parlamentu. Dwa dni później Trump został na dobre wyrzucony z Twittera. To przez wylewającą się z profilu 45. prezydenta USA "mowę nienawiści". Z tego powodu Trump postanowił założyć własne medium społecznościowe, za pomocą którego mógłby się nadal dzielić swoimi poglądami, pozwalając też na to innym.

W ten oto sposób w lutym do sklepu App Store trafiła aplikacja Truth Social, opracowana przez Trump Media & Technology Group, firmę stworzoną w październiku 2021 roku. Dziewięć miesięcy później aplikacja znajdowała się na 25. miejscu pod względem popularności wśród aplikacji społecznościowych na system iOS. Wciąż jednak nie mogli z niej korzystać użytkownicy urządzeń z Androidem, ponieważ Truth Social nie został wpuszczony do sklepu Google Play z powodu zasad giganta z Mountain View. Chodziło o zakaz umieszczania tam aplikacji zawierających treści zawierające przemoc i podżegających do przemocy.

Aplikacje mogą być dystrybuowane w Google Play, pod warunkiem, że są zgodne z naszymi wytycznymi dla programistów, w tym z wymogiem skutecznego moderowania treści generowanych przez użytkowników i usuwania nieodpowiednich postów, takich jak te, które podżegają do przemocy.

– powiedział rzecznik Google'a

Tym samym Donald Trump nie mógł dotrzeć do około 44% Amerykanów, którzy używają Androida. Dało się ten problem obejść, korzystając z przeglądarkowej wersji serwisu społecznościowego lub pobierając aplikację z alternatywnego źródła (co w przypadku Androida jest możliwe, w przeciwieństwie do iOS). Żadna z tych metod nie jest konieczna, ponieważ Truth Social jest już oficjalnie dostępny w sklepie Google Play.

Aplikacji społecznościowej Trumpa nie udało mi się znaleźć w polskiej wersji sklepu Google Play. Stało się to możliwe, gdy po otwarciu sklepu w przeglądarce internetowej zmieniłem końcówkę adresu URL z "pl" na "us".

Jak możemy przeczytać w opisie aplikacji w sklepie Google Play,

Truth Social to alternatywa Big Tech, która zachęca do otwartej, wolnej i uczciwej globalnej rozmowy bez dyskryminacji ideologii politycznej. Dołącz do najszybciej rozwijającej się platformy mediów społecznościowych już dziś i pozwól, aby Twój głos został usłyszany. Zarejestruj się, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami i osobami, które mają na Ciebie wpływ. Dołącz do rozmowy, dzieląc się swoją wyjątkową opinią, publikując link do Prawdy, Ponownej Prawdy, zdjęcia, wiadomości lub wideo, aby komunikować się ze znajomymi, obserwującymi i całym światem.

W chwili pisania tych słów aplikacja ma 974 oceny w Google Play, ze średnią wynoszącą 4,5. 122 ocen to "1", a 825 to "5". Taką samą średnią ocenę (4,5) Truth Social ma w sklepie App Store (121,1 tys. ocen).

Źródło zdjęć: Rokas Tenys / Shutterstock.com, Google Play

Źródło tekstu: Phone Arena, Google Play