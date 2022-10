TikTok bezlitosny. Błagające rodziny otrzymują ćwiartkę dotacji

TikTok służy głównie do rozrywki ale jest również doskonałym miejscem do zarabiania pieniędzy. Niektóre osoby korzystają z platformy społecznościowej, by przeżyć. Okazuje się, że mało ze środków przeznaczonych przez użytkowników na pomoc potrzebującym rzeczywiście do nich trafia.

Na świecie jest wiele potrzebujących osób, które bez pomocy mogą nie przetrwać najbliższych dni. Do tej pory powstało wiele stron służących do gromadzenia dotacji. Niektórzy w ten sposób wykorzystują TikToka, najpopularniejszą platformę społecznościową, lecz jak się okazuje, może to nie być najlepszy pomysł.

TikTok zgarnia lwią część dotacji

TikTok sam w sobie nie ma funkcji charytatywnych livestreamów. Wszystkie zatem nagrania na żywo podchodzą pod te same procedury. Podczas transmisji można wspierać twórców poprzez przesyłanie im wirtualnej waluty, którą później mogą spieniężyć.

Aktualnie na świecie trwa wiele konfliktów, przez które ludzie tracą pracę, dach nad głową i członków rodziny. Niektórzy z poszkodowanych zwracają się do innych za pośrednictwem TikToka z prośbą o dotacje. Z jednej strony jest to dobry pomysł, bo szeroka baza użytkowników może zapewnić dotarcie do wielu potencjalnych darczyńców. Z drugiej strony, TikTok pobiera wysokie prowizje od datków.

Śledztwo BBC wykazało, że jedynie mała część pieniędzy przeznaczonych dla potrzebujących rodzin rzeczywiście do nich trafia. Według szacunków brytyjskiego portalu około 70% datków zgarnia TikTok. Dziennikarze przez pięć miesięcy śledzili 30 różnych kont założonych przez rodziny Syryjczyków w obozach, którzy niejednokrotnie potrzebowali pieniędzy na odnalezienie zaginionych członków rodziny lub leczenie urazów powstałych w skutek działań militarnych.

Śledztwo pokazało, że do potrzebujących rodzin trafiało jedynie 30% wartości datków. TikTok broni się, że w każdym przypadku pobiera jednakowy procent wartości datków jako prowizję i jest to zdecydowanie mniej niż 70%, które sugerują dziennikarze BBC.

Zobacz: Elon Musk znowu szokuje. Oto jego perfumy

Zobacz: Bannerlord. Twórcy dodają element, na który czekano od 2 lat

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BBC News