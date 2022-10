T-Mobile dodaje ważną funkcję do aplikacji Moja Heyah

T-Mobile wprowadza możliwość rejestracji karty SIM w aplikacji Moja Heyah. To ułatwi użytkownikom Heyah na kartę korzystanie z usług.

W Polsce od kilku lat obowiązuje prawo nakazujące rejestrację kart SIM wykorzystywanych w usługach na kartę. Dokonać można tego w różny sposób, a jednym z wygodniejszych jest użycie aplikacji. Taka rejestracja ma tę zaletę, że możemy jej dokonać w dowolnym momencie – rano, wieczorem, w tygodniu i w weekend. Nie trzeba w tym celu nawet wstawać z ulubionego fotela. Wszystko da się zrobić w smartfonie, postępując według wskazówek w aplikacji.

Teraz z takiej możliwości mogą skorzystać wszyscy klienci Heyah, zarówno posiadający urządzenia z Androidem, jak i iPhone'y czy iPady. Usługa jest dostępna w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Jak zarejestrować SIM w Moja Heyah

Aby zarejestrować kartę SIM, należy pobrać i zainstalować aplikację Moja Heyah. Po uzupełnieniu numeru telefonu, który chcemy zarejestrować, numeru PUK i adresu e-mail, powinniśmy potwierdzić swoją tożsamość za pomocą usługi mojeID. Jest to rozwiązanie Krajowej Izby Rozliczeniowej, które zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. Usługa ta pozwala na weryfikacje tożsamości dzięki zalogowaniu się do banku, z którego usług korzystamy – i to właśnie ten bank potwierdza tożsamość potrzebną do rejestracji karty SIM.

Następnie wystarczy postępować zgodnie z komunikatem, który wyświetli się na ekranie. Na koniec na adres e-mail otrzymamy link, za pomocą którego ustalimy hasło logowania do aplikacji Moja Heyah. I to już wszystko – karta SIM będzie zarejestrowana, a konto – założone.

Jeszcze prościej zarejestrują nową kartę osoby, które już są posiadaczami aplikacji Moja Heyah i są zalogowane do swojego profilu. Wystarczy, że w aplikacji dodadzą nowy numer telefonu oraz kod PUK. I gotowe.

W celu aktywacji karty należy już tylko włączyć transmisję danych lub wykonać połączenie wychodzące. O pozytywnym wyniku tego działania operator powiadomi użytkownika za pomocą wiadomości SMS potwierdzającej zakończenie procesu aktywacji.

Listę banków obsługiwanych przez mojeID można znaleźć na stronie www.mojeid.pl/#dostawcy-tozsamosci, a szczegóły dotyczące nowej funkcji aplikacji Moja Heyah są dostępne na www.heyah.pl/zarejestruj.

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile