W Polsce ruszył darmowy operator komórkowy. Jest jeden warunek (aktualizacja)

Ruszył nowy operator wirtualny – Fonia. Choć rynek MVNO jest już w Polsce mocno nasycony, to firma chce przyciągnąć klientów nietypowym modelem działania. Oferuje darmowe usługi w zamian za wyświetlanie reklam i kuponów rabatowych.

Doniesienia o tym, że do wejścia na rynek szykuje się nowy operator MVNO, Fonia, pojawiały się już od początku lipca, gdy firma zaczęła zamieszczać w mediach społecznościowych dość enigmatycznie reklamy zbliżającej się usługi. Dostrzegli to już czytelnicy naszego forum.

Fonia wystartowała – wszystko za prawie darmo

Dziś wszystko się już wyjaśniło, a operator oficjalnie rozpoczął działalność. Za wszystkim stoi warszawska spółka Fonia Telecom Sp. z o.o. Nowy MVNO korzysta z infrastruktury Polkomtela.

Fonia oferuje nielimitowane i darmowe usługi – połączenia, SMS-y, MMS-y i internet 5G. W zamian jednak trzeba zgodzić się na wyświetlanie reklam i kuponów rabatowych. Oferta skierowana jest do użytkowników indywidualnych, ale także do firm.

Przeciętny użytkownik smartfona ogląda około 4000 reklam dziennie. Dlaczego więc robić to za darmo? Fonia to pierwszy operator komórkowy, który w zamian za wyświetlanie reklam oraz kuponów rabatowych oferuje darmowe usługi telekomunikacyjne. Na ekranie telefonu wyświetlane są reklamy, które nie przeszkadzają w codziennym użytkowaniu telefonu, a dzięki którym opłaty za usługi są równe 0 zł

– przekonuje firma na swojej stronie.

Jest jednak pewien koszt na start – jednorazowa opłata za aktywację karty SIM wynosi 49 zł. Operator ma pobierać także dodatkowe opłaty za korzystanie z usług o podwyższonej płatności, w szczególności za niedostępny w tej chwili jeszcze roaming oraz połączenia i SMS/MMS-y międzynarodowe. W cenniku znalazła się także dodatkowa opłata za 5G – 5 zł za okres rozliczeniowy, jak również 8 gr za minutę połączenia z pocztą głosowa.

Operator oferuje nowe numery lub przenoszone z innych sieci oraz abonament na czas nieokreślony, choć formalnie jest to usługa przedpłacona. Żeby skorzystać z oferty Fonii, należy wejść na stronę operatora – https://fonia.app – zarejestrować się, zawierając tym samym umowę i zainstalować aplikację (dostępną dla Androida i iOS). Jest ona niezbędna do działania usługi, co ujmuje regulamin:

§ 3. 3. Klient zyskuje dostęp do Usług bez opłat dzięki aktywnemu korzystaniu z Aplikacji. Celem utrzymania stałego dostępu do Usług Aplikacja musi być cały czas aktywna.

W razie odinstalowania aplikacji lub zakłócenia jej działania operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia świadczenie usług na 30 dni albo wręcz rozwiązanie umowy.

Interesujący jest też jeszcze jeden punkt z regulaminu:

§ 9. 7. Klient może korzystać z Aplikacji oraz Karty SIM wyłącznie za pośrednictwem Urządzenia mobilnego. Niedozwolone jest przekładanie Karty SIM do innego urządzenia mobilnego, które nie służy do wykonywania połączeń głosowych, transmisji danych oraz które uniemożliwia wyświetlanie reklam.

Spółka w dodatkowy sposób zachęca do własnej aplikacji – jej instalacja nie tylko umożliwi korzystanie ze wszystkich usług telekomunikacyjnych Fonii, ale także daje dostęp do usługi cashbacku i kuponów rabatowych, z którym mogą skorzystać abonenci.

Choć przedsięwzięcie wywołuje wiele pytań, a u najbardziej podejrzliwych zapala się czerwona lampka, Fonia przekonuje, że już odniosła sukces. Na swoim facebookowym profilu operator napisała, że usługa spotkała się z wielkim zainteresowaniem klientów, co miało spowodować problemy techniczne:

Wasze zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania! Liczba przeniesionych numerów i nowych kart SIM zaskoczyła nawet największych optymistów w naszym zespole. W imieniu przeciążonych serwerów przepraszamy wszystkich, którzy w ostatnich godzinach nie mogli złożyć zamówienia.

Szczegóły oferty Fonii zawiera poniższy regulamin i cennik.

Ankieta Jak oceniasz ofertę sieci Fonia? Bardzo interesująca, może skorzystam Mam wątpliwości, nie ufam tej firmie Trudno powiedzieć, dajmy im czas

Aktualizacja

Operator sieci Fonia dokonał korekty swojego cennika. Usunięto z niego opłatę za 5G oraz za połączenie z pocztą głosową.

Przed premierą mieliśmy pomyłkę w regulaminie, stąd wnioskuję taka informacja u Państwa. Celem wyjaśniania: nigdy takich opłat nie naliczaliśmy (...).

– napisała do nas Agata Nowa, Fonia Telecom

Aktualne dokumenty (regulamin i cennik) poniżej:

Źródło zdjęć: tkyszk / Shutterstock

Źródło tekstu: opracowanie własne, Fonia