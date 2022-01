Ministerstwo Zdrowia znowu rozsyła SMS-y

Ministerstwo Zdrowia znowu rozsyła miliony SMS-ów do Polaków. Tak, dobrze myślicie, chodzi o szczepienia przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, wywołującemu chorobę COVID-19.

Pandemia COVID-19 nie odpuszcza, a Ministerstwo Zdrowia ponownie rozsyła wiadomości SMS z zaproszeniem na przyjęcie dawki przypominającej przeciw tej chorobie. Wiadomość wygląda tak:

UWAGA! Już …… (dzień) możesz zarejestrować się na dawkę przypominającą szczepienia przeciw COVID-19. Szczepienie chroni przed omikronem. Więcej: pacjent.gov

We wtorek, 11 stycznia 2022 roku, Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało również wysłanie 7 mln SMS-ów do osób, które przyjęły już dawkę przypominającą. Resort dziękuje w nich za szczepienie oraz prosi o zachęcenie do tego innych osób.

Nowe SMS-y ma otrzymać każdy, komu będzie zbliżał się termin szczepienia przypominającego oraz każdy, kto się zaszczepi dawką przypominającą.

Staramy się w każdy możliwy sposób dotrzeć do jak największej liczby osób z informacją o możliwości zaszczepienia i niezwykłej wadze tego szczepienia. W kontekście nadchodzącej fali Omikrona dawka przypominająca jest naszym najmocniejszym buforem bezpieczeństwa.

– powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia

Zobacz: SMS z piekła rodem. Skusisz się i czyszczą Ci konto

Zobacz: Nękające telefony. Jeśli nawet, to na pewno nie z pracy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Zdrowia