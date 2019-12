Mają rozmach… Xiaomi otwiera jednocześnie 100 salonów

Xiaomi nie ustaje w swojej ekspansji – producent pochwalił się właśnie nowym wyczynem. W jednym momencie otwartych zostało 100 salonów sprzedaży Mi Store. Nie jest to jednak rekordowe osiągnięcie chińskiej marki.

Sto nowych salonów sprzedaży Mi Store firma Xiaomi otworzyła właśnie w Chinach. Wszystkie przywitały klientów tego samego dnia o tej samej godzinie. Czy sto sklepów to dużo? Na naszą miarę oczywiście tak, w realiach kraju producenta rzecz jasna nie. To wydarzenie nie jest jednak czymś wyjątkowym ani rekordowym. Ponad rok temu Xiaomi otworzyło jednocześnie aż 500 salonów Mi Store – tym razem w Indiach. To jest dopiero rozmach! Wówczas też chińska firma trafiła ze swoim wyczynem do Księgi rekordów Guinessa.

Otwarcia 100 nowych salonów sprzedaży w Chinach i otwarcia sklepów w Polsce mają jednak wspólny mianownik. To część strategii Xiaomi, która polega na coraz większym rozszerzaniu sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych. Taką wizję rozwoju firmy przedstawił w tym miesiącu też Lu Weibing, wcześniej CEO Redmi, a od niedawna CEO w Xiaomi China. Należy więc się spodziewać, że Mi Store’ów będzie przybywać, również u nas.

Nowo otwarte dziś chińskie salony Xiaomi w 80% prowadzone są na zasadzie franczyzy. W sumie liczba wszystkich salonów Mi Store na całym świecie osiągnęła już liczbę 6 tys. Pierwszy salon Xiaomi otwarty został w Chinach we wrześniu 2015 roku. W Polsce działa 14 salonów stacjonarnych firmy.

Źródło zdjęć: GizmoChina

Źródło tekstu: GizmoChina