Xiaomi Mi 10 będzie miał akumulator 4800 mAh

Xiaomi Mi 10 nie jest jeszcze modelem, na którego temat mielibyśmy za dużo informacji. Na szczęście pojawiają się już pierwsze przecieki z Chin.

Xiaomi Mi 10 będzie miał akumulator, którego pojemność będzie dochodzić do 4800 mAh. Tak głoszą najnowsze doniesienia z chińskiego portalu Weibo. To jednak nie koniec informacji na temat akumulatora. W wersji Pro Xiaomi planuje naładowanie od 0 do 100% w zalewie 35 minut. Ma w tym pomóc ładowarka 66 W.

Nowe flagowce zadebiutują w drugiej połowie 2020 roku i najpewniej będą zasilane układami Snapdragon 865.

Źródło tekstu: droidshout, wł