Konkurs wciąż trwa! Tylko do 28 marca możesz wygrać router LTE Tenda 4G09

Konkurs zorganizowany z firmą Tenda trwa tylko do 28 marca. Przypominam, że do wygrania jest router LTE Tenda 4G09.

Tenda 4G09 to dwupasmowy router LTE, działający w standardzie 802.11ac. Po włożeniu karty microSIM będzie w stanie wykorzystać pełny potencjał sieci 4G+ CAT6. Zapewnia ona prędkość pobierania nawet 300 Mb/s. W razie potrzeby można oczywiście zamontować do niego zewnętrzne anteny LTE w miejsce dostarczonych w zestawie. Nie zabrakło gigabitowych portów LAN i WAN z tyłu obudowy.

Ten router może być Twój. By go od nas dostać, musisz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, zaloguj się na swoje konto na TELEPOLIS.PL. Po drugie, przejdź do tego artykułu:

W komentarzu pod nim odpowiedz na pytanie konkursowe. Brzmi ono: gdzie mieszkasz i dlaczego ten router Ci się przyda? Pamiętaj – komentarz musi być pod oryginalnym artykułem konkursowym. Nie będziemy brać pod uwagę odpowiedzi zamieszczonych pod tym artykułem, który teraz czytasz.

Urządzenie powędruje do autora komentarza wybranego przez redakcję. Konkurs trwa od 15 do 28 marca (niedziela) do końca dnia. Zwycięzcę podamy 30 marca (wtorek).

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.