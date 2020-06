Dziś w nocy: kolejny etap refarmingu TV dla sieci 5G

Dziś w nocy, z 2 na 3 czerwca, nastąpi kolejny etap zmian częstotliwości nadawania programów telewizji naziemnej DVB-T. Refarming ma na celu uwolnienie pasma 700 MHz dla telefonii komórkowej 5G.

To już kolejny etap zmian częstotliwości nadawania programów telewizji naziemnej, które firma Emitel zapoczątkowała w marcu. Zapowiadany na najbliższą noc refarming obejmie województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, podkarpackie oraz śląskie. Jest to efekt Decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Standard nadawania DVB-T pozostanie bez zmian.

Zmiany dotyczyć będą kanałów na multipleksach MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 4 i MUX L4. Widzowie nie muszą nic robić, by od jutra odbierać dostępne tam kanały. Odbiorniki powinny automatycznie przestroić się na nowe pasmo nadawania i zaktualizować listę programów telewizyjnych. Zmiany nie powodują konieczności ponownego ustawienia anten odbiorczych.

Zmiany częstotliwości będą dotyczyć następujących obszarów rezerwacyjnych:

MUX 1 - Elbląg (z k. 43 na 27), Koszalin (z 44 na 23), Świnoujście (z 58 na 21)

- Elbląg (z k. 43 na 27), Koszalin (z 44 na 23), Świnoujście (z 58 na 21) MUX 2 - Białogard (z k. 50 na 35), Elbląg (z 25 na 21)

- Białogard (z k. 50 na 35), Elbląg (z 25 na 21) MUX 3 - Białogard (z k. 60 na 38), Gdańsk (z 48 na 22), Jelenia Góra (z 49 na 24), Koszalin (z 23 na 48), Kraków (z 50 na 22), Piła (z 60 na 33)

- Białogard (z k. 60 na 38), Gdańsk (z 48 na 22), Jelenia Góra (z 49 na 24), Koszalin (z 23 na 48), Kraków (z 50 na 22), Piła (z 60 na 33) MUX 4 - Gdańsk (z k. 52 na 25), Lębork (z 52 na 25)

- Gdańsk (z k. 52 na 25), Lębork (z 52 na 25) MUX L4 - Świdnica, Wrocław (z k. 24 na 27)

Po co przeprowadza się refarming pasma 700 MHz?

Nadchodzące zmiany to przeniesienie multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694 -790 MHz do niższego zakresu 470 – 694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby operatorów komórkowych i usług 5G, a także w związku z zapowiadanym w 2022 roku przejściem na nadawanie w standardzie DVB-T2/HEVC.

Zmiany są zgodne z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

