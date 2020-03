Refarming 700 MHz. Zmiana częstotliwości telewizji naziemnej w województwie zachodniopomorskim

W nocy z niedzieli na poniedziałek (29 na 30 marca) dojdzie do zmiany częstotliwości nadawania programów telewizji naziemnej na Multipleksie 1 oraz 4. Modyfikacja ma na celu zwolnienie pasma 700 MHz na potrzeby sieci 5G.

Zmiana częstotliwości nadawania programów dotyczyć będzie wyłącznie emisji multipleksu pierwszego (MUX-1) oraz multipleksu czwartego (MUX-4) w województwie zachodniopomorskim. Przełączenie nastąpi w nocy z 29 na 30 marca w godzinach 0:00-5:00. Konieczność zmiany częstotliwości nadawania wynika z prowadzonego w Polsce projektu refarmingu pasma 700 MHz. Sygnał zostanie przeniesiony odpowiednio z kanału 45 na 21 (MUX-1) oraz z kanału 40 na 28 (MUX-4).

Refarming pasma 700 MHz to operacja przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694–790 MHz do niższego zakresu 470–694 MHz. Ma to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby operatorów komórkowych wdrażających sieci 5G. Zmiany prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Widzowie, których dotyczą zmiany w sposobie nadawania, nie muszą dokonywać żadnych korekt ustawień anten odbiorczych. Po przeprowadzeniu zmian częstotliwości emisji większość odbiorników telewizyjnych powinna samoczynnie zaktualizować listę programów telewizyjnych. W przypadku niektórych może być konieczne ponowne wyszukanie kanałów przez odbiorcę.

W zasięgu emisji MUX-1 z obiektu nadawczego Emitel „RTCN Białogard/Sławoborze” znajdują się gminy: Barwice, Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Brojce, Brzeźno, Czaplinek, Dobra, Drawsko Pomorskie, Dygowo, Golczewo, Gościno, Gryfice, Grzmiąca, Ińsko, Kamień Pomorski, Karlino, Karnice, Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, Manowo, Maszewo, Mielno, Nowogard, Ostrowice, Płoty, Połczyn-Zdrój, Przybiernów, Rąbino, Radowo Małe, Resko, Rewal, Ryman, Siemył, Sławoborze, Świdwin, Świerzno, Świeszyno, Trzebiatów, Tychowo, Ustronie Morskie, Węgorzyno i Złocieniec.

Źródło zdjęć: Emitel

Źródło tekstu: Emitel