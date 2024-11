Indonezja dalej szantażuje Apple'a. Inwestujecie albo zakaz sprzedaży

Apple ma duży problem w Indonezji. Władze azjatyckiego państwa chcą na nim wymóc inwestycje. W przeciwnym razie nie zdejmą zakazu sprzedaży nowych iPhone'ów i zegarków.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple ma bardzo pod górkę nie tylko w Komisji Europejskiej. To dzięki Unii Europejskiej Apple musiał zrewidować swoje podejście do USB-C czy do swojej polityki dotyczącej sklepu z aplikacjami. Amerykańska firma w Indonezji mierzy się nie z kwestią bycia monopolistą, a z... szantażem.

Indonezja zmusza Apple'a do inwestowania tam

Ciężko bowiem nazwać inaczej to, co się dzieje w Indonezji. Tamtejszy rząd korzystając z dużej liczby ludności (za co za tym idzie bycia dużym rynkiem) wpadł na doskonały plan. Zobowiązał on producentów sprzętu do tego, by 40% było indonezyjskie. Nie chodzi tu tylko o produkcję na terenie Indonezji, ale tez o tworzenie tam oprogramowania czy lokowanie centrów badań i rozwoju. Oczywiście w pozostałych dwóch przypadkach ciężko ustalić co znaczy to 40%.

Apple zobowiązał się do zainwestowania w Indonezji około 109 milionów dolarów. Najpierw jednak nie wywiązał się z obietnicy. Wtedy Indonezja zakazała sprzedaży Iphone'a 16 i Apple Watcha 10. Teraz Apple już chce zainwestować ile obiecał, ale... teraz Indonezja chce więcej. Trwają rozmowy na linii Cupertino - Dżakarta. Wygląda na to, że o ile Apple najpierw inwestował w centra badań i rozwoju, to władzom Indonezji bardziej zależy na budowaniu fabryk.

Zobacz: Apple dyskryminuje Europejczyków? Komisja stawia zarzuty gigantowi

Zobacz: iPhone 17 Air może rozczarować. Apple musi zrewidować plany

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: apple

Źródło tekstu: antaranews, wł