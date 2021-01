Huawei wycofa się z rynku smartfonów? Tak twierdzi Reuters, Huawei zaprzecza

Czy to już koniec firmy Huawei, jaką znamy dziś? Według Reutersa chiński producent prowadzi negocjację w sprawie sprzedaży swoich flagowych serii smartfonów, co też w praktyce może oznacza wycofanie się z tego rynku.

Jak podaje Reuters, powołując się na swoje dwa źródła, Huawei jest w trakcie biznesowych negocjacji, które mają doprowadzić do sprzedaży dwóch flagowych serii smartfonów producenta – P i Mate.

Rozmowy między chińskim producentem a konsorcjum kierowanym przez firmy inwestycyjne z Szanghaju wspierane przez rząd Chin trwają już od miesięcy. Jak twierdzi jedno ze źródeł, Huawei zadecydował się na ten krok już we wrześniu 2020 roku.

Nie jest jednak znana nawet orientacyjna kwota, jakiej miałby żądać producent za swoje dwie flagowe linie smartfonów. Z analiz firmy IDC wynika, że między III kwartałem 2019 a III kwartałem 2020 roku światowe dostawy telefonów z serii P i Mate były warte 39,7 miliardów dolarów.

Huawei oficjalnie zaprzecza tym doniesieniom

Huawei dowiedział się, że krążą bezpodstawne plotki dotyczące możliwej sprzedaży naszych flagowych marek smartfonów. Te plotki nie mają żadnej wartości. Huawei nie ma takiego planu

– powiedział cytowany przez Reutersa rzecznik Huawei.

Z doniesień Reutersa trudno wywnioskować, jak dokładnie miałaby wyglądać taka transakcja – czy Huawei zamknąłby całkowicie swój dział mobilny, czy też jednak pozostał przy produkcji tańszym smartfonów. Taki wariant też jest możliwy, bo firma w modelach niższej klasy firma mogłaby zastosowań tańsze technologie, które nie są objęte embargo ze strony Stanów Zjednoczonych. To właśnie brak dostępu do układów najwyższej klasy lub ich komponentów miał przesądzić o podjęciu decyzji o sprzedaży serii smartfonów P i Mate. Z drugiej strony Hauwei z telefonami low-endowymi od razu skazałby się na grę w drugiej albo i trzeciej lidze producentów, licząc tylko na duży wolumen sprzedaży swoich budżetowców.

Scenariusz nakreślony przez doniesienia Reutersa nie jest pozbawiony prawdopodobieństwa. Coraz więcej wskazuje na to, że warta 15,5 miliarda dolarów (wg nieoficjalnych danych) sprzedaż przez Huaweia marki Honor okaże się sukcesem. Firma pod nowym właścicielem nawiązała już współpracę z Qualcommem i Intelem, jest też na dobrej drodze do odzyskania dostępu do aplikacji Google i nic nie wskazuje na to, by groziły jej jakiekolwiek restrykcje, na jakie narażone jest Huawei.

Huawei Polska: To bezpodstawne plotki!

Chwilę po publikacji artykułu otrzymaliśmy też oficjalne oświadczenie ze strony Huawei Polska. Czyżby Reuters nie miał tym razem racji?

Plotki, jakoby Huawei planował sprzedaż swoich flagowych marek smartfonów, są całkowicie bezpodstawne. Huawei nie ma takich planów i nie ma żadnych podstaw dla takich plotek. Pozostajemy w pełni zaangażowani w naszą działalność w zakresie produkcji smartfonów i nadal będziemy dostarczać wiodące produkty i rozwiązania dla konsumentów na całym świecie.

- przekazało redakcji TELEPLIS.PL biuro prasowe producenta

