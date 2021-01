Huawei usuwa produkty Honor ze swojego sklepu

Huawei coraz mocniej odcina się od marki Honor, usuwając urządzenia swojej dawnej marki z oficjalnego sklepu.

Jeszcze do niedawna Huawei sprzedawał urządzenia marki Honor w swoim oficjalnym chińskim sklepie - Vmall. Jak jednak donoszą media, urządzenia submarki zostały w ostatnim czasie wycofane z tamtejszej oferty. Obecnie wpisanie w wyszukiwarce hasła "Honor" zwraca komunikat zachęcający do zakupu jednego z produktów Huawei.

To istotny kamień milowy w relacjach obydwu marek, które do niedawna były jeszcze ze sobą bardzo blisko związane. Przypomnijmy, ostatnie kroki Huaweia są pokłosiem sprzedaży Honora, o której poinformowano w listopadzie. Miała ona na celu chronić submarkę chińskiego giganta przed amerykańskimi sankcjami, które utrudniały jej funkcjonowanie oraz dalszą ekspansję na Zachodnie rynki. Formalnie Honor pod rządami nowego właściciela - konsorcjum Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. - jest zupełnie niezależnym podmiotem, a usunięcie urządzeń marki z oficjalnego sklepu Huawei jest jednym z pierwszych tego przejawów.

Docelowo Honor ma sprzedawać swoje urządzenia we własnym sklepie - Honor Mall - który wystartował przed kilkoma dniami.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Huawei Central