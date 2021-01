Honor V40 znowu opóźniony - teraz 22 stycznia

Pierwszy model Honora po rozwodzie z Huaweiem jest niesamowicie pechowy. Smartfon po raz kolejny już jest opóźniony. Tym razem o kilka dni.

Nadchodzący smartfon Honor V40 to bardzo pechowe urządzenie. Niestety, jeśli już piszemy tym urządzeniu, to głównie po to, by obwieścić jego kolejne już opóźnienie. Poprzednio kolejne przesunięcia daty premiery miały być spowodowane zawieruchą przy zmianie właściciela. Najpierw Honor V40 miał oficjalnie zadebiutować w grudniu, potem na początku stycznia, wreszcie 18 stycznia. Okazało się jednak, że Chińczycy po raz kolejny zmienią datę premiery.

Będzie to tym razem 22 stycznia. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem telefon chińskiej marki wreszcie pojawi się zgodnie z planem. Nowy telefon będzie miał układ MediaTek Dimensity 1000+ i poczwórny aparat główny 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Pierwotnie smartfon miał mieć Kirina, jednak Huawei podjął decyzję o przesunięci Kirinów do dyspozycji głównej marki i zalecić Honorowi współpracę z MediaTekiem. Niezależny Honor postanowił dalej ufać MediaTekowi. Możemy tez spodziewać się ładowania 66 W w przypadku tradycyjnego ładowania przewodowego i 55 W w przypadku ładowania bezprzewodowego.

Źródło tekstu: gsmarena, wł