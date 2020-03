Huawei może sam produkować układy Kirin

Huawei ma ambitny plan odebrania władzom USA wszystkich możliwych instrumentów nacisku na siebie. Tym razem chiński producent planuje zająć się całą produkcją układów Kirin, a nie tylko ich projektowaniem.

Huawei już zdążył pełną parą przystąpić do rozwoju swoich własnych usług mobilnych HMS (Huawei Mobile Services) oraz systemu Hongmeng OS, oraz zmienić dostawców podzespołów do swoich urządzeń. Miejsce amerykańskich firm zastąpiły te europejskie. Huawei został niejako zmuszony do innowacji i większej samodzielności. Ostatnio jednak niezadowoleni Amerykanie zaczęli głośno myśleć o urzędowym zmuszeniu tajwańskiego TSMC do zaprzestania produkcji układów Kirin. Projektuje je bowiem Huawei, ale powstają w fabrykach TSMC. Wymówką USA ma być to, że TSMC korzysta z niektórych amerykańskich części.

Huawei nawet nie zamierza tego słuchać. Chińska firma od razu podjęła wysiłki mające na celu przesunięcie jak największej części produkcji układów Kirin do swoich własnych fabryk. Zmiana może się dokonać jeszcze na przełomie 2020 i 2021 roku.

Zobacz USA chcą by TSMC przestał produkować układy dla Huaweia

Zobacz Huawei dobrze się czuje w Europie. Zamierza wybudować fabrykę 5G we Francji

Źródło tekstu: digitimes