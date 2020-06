Huawei HiSilicon szuka młodych talentów, zdolnych projektować nowe procesory

Huawei HiSilicon prowadzi międzynarodową rekrutację. Producent zamierza ściągnąć młode talenty z całego świata, by zyskać przewagę na rynku układów półprzewodnikowych.

Huawei został odcięty od układów półprzewodnikowych produkowanych w USA i z użyciem amerykańskich narzędzi. To spory problem, bo serwerowe procesory Intela i AMD oraz programowalne FPGA firmy Xilinx są kluczowe do budowy stacji bazowych.

Zobacz: Administracja Trumpa chce odciąć chińskie firmy od technologii EUV, czyli układów 7 nm i 5 nm

Huawei zrobił zapasy na dwa lata i zaczął szukać młodych inżynierów, którzy nadrobią zaległości HiSilicon w tym zakresie. W chińskich mediach społecznościowych krąży ogłoszenie o międzynarodowej rekrutacji młodych talentów. Huawei szuka osób, które zakończyły lub zakończą edukację wyższą między styczniem 2017 i grudniem 2021. Choć ogłoszenie jest napisane po chińsku, mowa w nim o rekrutacji ogólnoświatowej.

Praca w HiSilicon będzie pełna wyzwań związanych z architekturą czipów, algorytmami, procesem produkcji półprzewodników, łącznością radiową, inżynierią materiałową i oprogramowaniem. Świeżo upieczeni inżynierowie dostaną problemy do rozwiązania, wsparcie najlepszych specjalistów, jakich HiSilicon ma do zaoferowania oraz dostęp do ogromnych zasobów. Młodzi ludzie zmierzą się z prawem Moore'a, wąskim gardłem von Neumanna i granicą Shannona. Wszystko po to, by HiSilicon w kilka lat stał się konkurencyjnym producentem półprzewodników.

Zobacz: HiSilicon będzie dostarczał procesory nie tylko na potrzeby firmy Huawei

Oczywiście wyzwania to nie wszystko. Huawei obiecuje też pięć razy większą pensję niż reszta. Zapewne będzie wypłacana w juanach, ale pieniądze to pieniądze. Informacje o sobie, szkole i list intencyjny trzeba wysłać na adres hszp@huawei.com.

