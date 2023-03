Huawei zbuduje w Polsce sieci dosyłowe. Znamy detale

Huawei poinformował, że wspólnie z Cellnexem z powodzeniem wdrożył mikrofalowy system dosyłania w pasmie E (LR E-band) w zakładach przemysłowych w Polsce. Łącze ma zasięg 10 km.

Technologie firmy Huawei są zakazywane w jednych krajach, by w innych mieć się całkiem dobrze. To ostatnie dotyczy również Polski, gdzie chińskie gigant wspólnie z Cellnexem (do niego należą wieże i maszty Play oraz Plusa) realizuje komercyjne wdrożenie sieci dosyłowej E-band dalekiego zasiegu. Ta, jak powiedział Vincenzo Bombelli (dyrektor operacyjny w Cellnex Global RAN), została bardzo dobrze przetestowana.

Stare i nowe łącza zostały umieszczone równolegle, działając w identycznych warunkach pogodowych. Wyniki pokazały, że anteny LR E-band i Intelligent Beam Tracing (IBT) działały wyjątkowo dobrze, z lepszą przepustowością oraz dostępnością. Bez zakłóceń osiągnęły 10-kilometrową odległość połączenia przy niższych zakłóceniach o 30% oraz zapewniły 56% wzrost przepustowości łącza, co przełożyło się na znaczną poprawę jakości sieci.

– zaznaczył Vincenzo Bombelli

To osiągnięcie jest wyrazem udanej współpracy obu firm, prowadzącej do zastosowania na szeroką skalę technologii mikrofalowej LR E-band w Europie. Ta walidacja ze strony środowiska branżowego jest potwierdzeniem zdobytego przez nas doświadczenia, które utoruje drogę do dalszego rozwoju zastosowań mikrofalowych 5G na całym świecie.

– podsumował Perry Yang, prezes Microwave Product Line w Huawei

Cellnex Polska ma obecnie w planach rozszerzenie zasięgu sieci transportowej gotowej do obsługi 5G na cały kraj. Technologia LR E-band, z jej uproszczoną infrastrukturą, doskonałą wydajnością i szybkim wdrożeniem, odegra kluczową rolę w realizacji tej wizji.

Podczas MWC 2023 w Barcelonie Huawei zaprezentował również technologię mikrofalową nowej generacji MAGICSwave, która ma się przyczynić do przyspieszenia prac nad wdrożeniami sieci 5G. Rozwiązanie wykorzystuje międzygeneracyjne innowacje, które pomogą operatorom w budowie uproszczonych sieci docelowych. Są one lepiej przystosowane do długoterminowego rozwoju 5G, gdyż optymalizują całkowity koszt posiadania (TCO).

Jak informuje Huawei, technologia MAGICSwave wykorzystuje kompleksowy zestaw innowacyjnych rozwiązań sieciowych i została zaprojektowana dla tradycyjnych scenariuszy użycia sieci, takich jak miejska transmisja o dużej pojemności oraz podmiejska transmisja o ultra długim zasięgu

Zobacz: Niemcy: 60% sieci 5G wybudowały chińskie firmy. Zakaz będzie kosztowny

Zobacz: Nowa oferta Plusa. Więcej internetu i 5G dla każdego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Huawei