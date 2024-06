Honor rok temu wrócił do Polski. Teraz są promocje i zapowiedź nowych produktów

Marka Honor była kiedyś bardzo popularna w Polsce. Potem na jakiś czas zniknęła i wróciła w nowej odsłonie rok temu. Teraz marka obchodzi swoje pierwsze urodziny w naszym kraju.

Marka Honor rok temu wróciła na polski rynek, a teraz świętuje pierwszą rocznicę tego wydarzenia. Na początku obecności w naszym kraju, chiński producent oferował smartfony za pośrednictwem sieci Orange. Teraz jednak produkty Honor można kupić w większej liczbie miejsc. Wybór urządzeń jest dość szeroki, od modeli budżetowych, po sprzęt klasy premium. Polscy użytkownicy mogą nabyć smartfony, tablety oraz smartwatche.

Honor podaje, że jego smartfony cieszą się rosnącą popularnością wśród polskich konsumentów, a marka statystycznie jest już znana co drugiemu Polakowi. W porównaniu do 2023 roku, seria urządzeń Magic zaliczyła wzrost sprzedaży aż o ponad 259%. Największy przyrost sprzedanych egzemplarzy odnotował model Honor Magic6 Lite, który sprzedał się w Polsce o ponad 465% lepiej niż jego poprzednik, Honor Magic5 Lite. W przypadku najsmuklejszego składanego smartfonu na rynku, czyli Honora Magic V2, wzrost wyniósł ponad 155%, w porównaniu do sprzedaży modelu Honor Magic Vs.

Marka Honor jest obecna na polskim rynku zaledwie rok, ale trendy wzrostowe pokazują, że nasze urządzenia wzbudzają coraz większe zainteresowanie wśród konsumentów. Przygotowaliśmy na ten rok wiele niespodzianek dla fanów, a jedną z nich jest nadchodząca premiera fotograficznej serii smartfonów Honor 200. A to nie koniec.

– powiedziała Magdalena Chodkiewicz, PR & SM communication manager, Honor Polska

Sztuczna inteligencja dla każdego

Wraz z premierą systemu MagicOS 8.0, marka Honor wprowadziła swój interfejs oparty na intencjach – Magiczny Portal. Dzięki niemu, użytkownicy mogą za pomocą prostego przeciągnięcia palcem do krawędzi ekranu na przykład opublikować post na Instagramie, rozpocząć nawigację do miejsca spotkania czy wkleić wykres w treść maila. Magiczny Portal wspiera już ponad 100 aplikacji, a liczba ta będzie się stale zwiększała.

Wprowadzony w tym roku Honor Magic6 Pro otrzymał aż 5 złotych wyróżnień w rankingu smartfonów DxOMark, który od ponad 15 lat prowadzi własny system oceniania. Urządzenie zostało docenione za swój tylni i przedni aparat, system głośników, wyjątkowy ekran oraz długi czas pracy na baterii.

Oferty promocyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, Honor wprowadza ciekawe promocje, takie jak obniżki cenowe czy prezenty. Obecnie w największych polskich elektromarketach dostępna jest specjalna oferta na model Honor 90, który kosztuje obecnie 1799 zł, oraz Honor 90 Lite, za którego zapłacimy 899 zł.

Nowe smartfony Honor wkrótce w Polsce

Wkrótce do polskiej dystrybucji trafi nowa linia smartfonów Honor 200, do której zaliczają się 3 urządzenia – Honor 200 Lite, Honor 200 oraz Honor 200 Pro. W smartfonach wprowadzono specjalny tryb portretowy, który powstał we współpracy z francuskim Studiem Harcourt, specjalizującym się w fotografii portretowej. Zespół Honora przeanalizował tysiące zdjęć i stworzył inteligentny Mechanizm Portretowy Honor AI. Jest to algorytm poprawiający jakość tworzonych przez użytkowników portretów.

Wszystkie 3 smartfony z serii Honor 200 będą dostępne w Polsce w wakacje, z ciekawą propozycja na start.

