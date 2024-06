Motorola Razr 50 Ultra już jest. To najlepszy klapkowiec, jaki kupisz w Polsce

Motorola przedstawiła najnowsze rozkładane smartfony z serii Razr, a lepiej wyposażony z nich – Motorola Razr 50 Ultra – wkracza od razu do Polski.

Seria klapkowych, rozkładanych smartfonów Motorola zwiększyła się modele kolejnej generacji: Motorola Razr 50 Ultra oraz Motorola Razr 50. W porównaniu do poprzedniej generacji znalazło się wiele usprawnień, przede wszystkim – zwiększyły się zewnętrzne wyświetlacze. Smartfony kuszą też usprawnioną specyfikacją oraz nowymi kolorami.

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola idzie za ciosem i nowej generacji po raz kolejny zwiększyła zewnętrzny ekran. W modelu Razr 50 Ultra jest to matryca pOLED o przekątnej aż 4 cale w rozdzielczości 1272 x 1080, z odświeżaniem do 165 Hz i technologią LTPO. Dzięki maksymalnej jasności sięgającej 2400 nitów można z niego korzystać nawet w słoneczny dzień. Wyświetlacz chroniony jest przez szkło Gorilla Glass Victus. To jeden z największych ekranów na klapce, a jedyną konkurencją jest niedostępny poza Chinami Honor Magic V Flip, również z wyświetlaczem 4 cale.

Klapkowy wyświetlacz w Razr 50 Ultra nie tylko wyświetla powiadomienia, ale można na nim uruchomić większość aplikacji Androida i korzystać tak, jak z głównego ekranu. Można na przykład szybko aktywować Google Gemini, przeglądać zdjęcia czy uruchamiać panele Spotify (łatwe zarządzanie muzyką) oraz Bose (sterowanie słuchawkami z serii Moto Buds oraz słuchawkami marki Bose).

Motorola przygotowała także dla rodziny Razr liczne opcje personalizacji zewnętrznego ekranu – od nowych tarcz zegara, poprzez tworzenie własnego wygaszacza, aż po generowanie indywidualnych tapet ekranu za pomocą funkcji Style Sync wspieranej przez Moto AI.

Po otwarciu Motoroli Razr 50 Ultra użytkownik zobaczy ekran o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości Full HD+ (2640 x 1080), wykonany w technologii Foldable AMOLED z LTPO. Oferuje on tak samo wysokie odświeżanie (do 165 Hz), a jego maksymalna jasność może osiągnąć nawet 3000 nitów.

Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 8s Gen 3 – ten sam, który znalazł się w tegorocznym flagowcu Motorola Edge 50 Ultra. Za szybkość działania Razr 50 Ultra odpowiada też 12 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 512 GB pamięci wewnętrznej w szybkim standardzie UFS 4.0.

Na obudowie Razra 50 Ultra znalazło się miejsce na głośniki stereo z Dolby Atmos oraz Spatial Sound, a także trzy mikrofony. Wśród funkcji komunikacyjnych warto odnotować obecność eSIM.

Sekcję foto w Motoroli Razr 50 Ultra tworzą dwa zewnętrzne aparaty. Główny ma 50 Mpix (f/1.7) i optyczną stabilizację obrazu (OIS), drugi to również 50 Mpix z teleobiektywem (f/2,0) i dwukrotnym zoomem optycznym. Główny aparat można także wykorzystać do robienia zdjęć selfie, w czym pomaga zewnętrzny wyświetlacz i możliwość ustawienia klapki w pozycji statywu. Po rozłożeniu telefonu do dyspozycji otrzymujemy także aparat 32 Mpix (f/2,4).

Motorola chwali się dodatkowymi funkcjami aparatu, takimi jak Photo Enhancement Engine (ulepszenia jakości zdjęcia dzięki AI), stabilizacja adaptacyjna (pomaga nagrywać filmy w ruchu), zdjęcie w ruchu (ułatwia np. wykonanie zdjęć skaczących czy biegnących osób) czy długi czas ekspozycji (do rejestrowania artystycznych smug świetlnych). Z kolei funkcja Superzoom ma poprawiać wyniki za pomocą algorytmu uczenia maszynowego, aby uchwycić szczegóły nawet z dużej odległości.

Motorolę Razr 50 Ultra zasila akumulator o pojemności 4000 mAh, który można ładować zarówno przewodowo (Turbo Power 45 W), jak i bezprzewodowo, z mocą 15 W. Wspierane jest również bezprzewodowe ładowanie zwrotne 5 W.

Wszystkim zarządza Android 14 z unowocześnioną nakładką Motoroli, teraz pod nazwą Hello UX. Interfejs zachowuje stylistykę czystego Andoida, ale wprowadza jeszcze więcej rozszerzeń Moto. Smartfon dostanie 3 duże aktualizacje systemowe Androida, a także 4 lata wsparcia w postaci łatek bezpieczeństwa (w cyklu 2-miesięcznym).

Motorola kontynuuje współpracę z firmą Pantone, a Razr 50 Ultra dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: granatowej (Midnight Blue), zielonej (Spring Green), fuksji (Pink Peacock) oraz Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone). Obudowa zapewnia pełną wodoszczelność zgodnie z normą IPX8.

czerwiec 2024 189 g, 7.09 mm grubości 12 GB RAM 512 GB - 50 Mpix + 50 Mpix + 32 Mpix 6.9" - AMOLED (1080 x 2640 px, 413 ppi) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 3,00 GHz Android v.14.0 4000 mAh, TurboPower, USB-C

Motorola Razr 50

Podstawowy model Motorola Razr 50 oferuje niemal wszystkie funkcje z wariantu Ultra, a różnica dotyczy nieco skromniejszej specyfikacji. Smartfon przypomina zeszłoroczną Motorolę Razr 40 Ultra. Niewielki wyświetlacz z bezpośredniego poprzednika (Razr 40) teraz urósł do pełnowymiarowego ekranu zewnętrznego pOLED o przekątnej 3,6 cala (1056 x 1066 pikseli, odświeżanie do 90 Hz, jasność maksymalna 1700 nitów), czyli takiego jak z Razr 40 Ultra.

Główny ekran w Motoroli Razr 50 to Foldable AMOLED o przekątnej 6,9 cala w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem do 120 Hz i maksymalną jasnością 3000 nitów.

Sercem tego modelu jest układ MediaTek Dimensity 7300X wspierany przez 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej ROM w standardzie UFS 2.2. Także i tu znajdziemy głośniki stereo, trzy mikrofony oraz standard eSIM.

Główna sekcja aparatów, podobnie jak w droższym modelu, może z powodzeniem zostać wykorzystany do robienia selfie. Składa się z modułu 50 Mpix (f/1,7) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) wspieranego przez sensor 13 Mpix z obiektywem szerokokątnym (f/2,2). Przedni aparat ma 32 Mpix (f/2.4)

Akumulator Motoroli Razr 50 ma pojemność 4200 mAh i ładuje się z mocą 30 W lub 15 W bezprzewodowo. Podobnie jak model Ultra, Razr 50 pracuje pod kontrolą Androida 14 i dostanie 3 duże aktualizacje systemowe Androida oraz 4 lata wsparcia w postaci łatek bezpieczeństwa w cyklu 2-miesięcznym.

Motorola Razr 50 również oferuje wodoszczelność na poziomie IPX8. Smartfon wykończony jest wegańską skórą w trzech wersjach kolorystycznych: stalowej (Koala Gray), jasnoszarej (Beach Sand) oraz pomarańczowej (Spritz Orange).

czerwiec 2024 188 g, 7.25 mm grubości 8 GB RAM 256 GB - 50 Mpix + 13 Mpix + 32 Mpix 6.9" - AMOLED (1080 x 2640 px, 413 ppi) MediaTek Dimensity 7300X, 2,50 GHz Android v.14.0 4200 mAh, TurboPower, USB-C

Dostępność i ceny

Motorola Razr 50 Ultra (12/512 GB) debiutuje w Polsce w cenie 4999 zł. Smartfon można zakupić w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet, ale również na stronach sprzedaży eLenovo oraz Sferis. Motorola Razr 50 Ultra trafi także do oferty operatorów: Plus, Play, Orange i T-Mobile. Po 9 lipca do sprzedaży trafi wariant w kolorze fuksji.

W zestawie w każdym wariancie oferowane jest odpowiednio dobrane kolorystycznie etui, dzięki któremu telefon można zawiesić.

Kupując smartfon pomiędzy 26 czerwca a 9 lipca (włącznie), można skorzystać z programu Motorola „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfonu do recyklingu z gwarantowaną wypłatą 1000 złotych, powiększoną o kwotę zaproponowanej wyceny.

Model Motorola Razr 50 (8/256 GB) został wyceniony na 3999 złotych. Data rozpoczęcia jego sprzedaży oraz dostępność urządzenia zostaną ujawnione w późniejszym terminie.

