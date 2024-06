Honor Magic V Flip już jest. To być może najlepszy rozkładany klapkowiec

Chociaż Honor ma już udane rozkładane smartfony typu fold, nie oferował dotąd mniejszych klapkowców. Magic V Flip jest pierwszym z nich – telefon zadebiutował właśnie w Chinach i prawdopodobnie jak inne urządzenia marki, za 2-3 miesiące dotrze też do Europy.

Złożony Honor Magic V Flip ma grubość 14,89 mm, a na klapce znajduje się zewnętrzny ekran OLED o przekątnej aż 4 cale, a więc największej w kategorii flipów. Wyświetlacz ma rozdzielczość 1200 x 1092, jasność do 2500 nitów, a dzięki technologii LTPO zapewnia dynamiczne odświeżanie obrazu w zakresie od 0,5 do 120 Hz.

Honor Magic V Flip’s ultra-large external screen music software is now available on the island, and it is completely adapted to use as a small-screen mobile phone #hobormagicvflip pic.twitter.com/9H52AumCRN