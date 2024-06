Galaxy Z Flip6 i Fold6 na oficjalnych renderach. Zobacz, co szykuje Samsung

Samsung pokaże w przyszłym miesiącu swoje najnowsze "składaki". Urządzenia te właśnie pojawiły się na grafice, która wygląda jak oficjalny materiał marketingowy. Są podobieństwa do poprzedników, ale i różnice.

Powoli zbliżamy się do kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked 2024, podczas którego Samsung pokaże światu swoje najnowsze produkty. W styczniu były to flagowe smartfony z serii Galaxy S24, teraz będą to między innymi składane smartfony Galaxy Z Flip6 oraz Galaxy Z Fold6.

Przez ostatnie miesiące widzieliśmy oba nadchodzące urządzenia na różnych renderach, które opublikowano w sieci. Poznaliśmy również część ich specyfikacji, dzięki czemu wiemy, czego możemy się spodziewać. Teraz otrzymaliśmy coś, co wygląda jak oficjalna grafika marketingowa Samsunga, która podobno wyciekła z kazachskiego oddziału Samsunga. Jeśli jest prawdziwa, daje nam wgląd w końcowy design nowych "składaków".

Zobacz: Galaxy Z Flip6 może mieć coś, czego będzie potrzebował składany iPhone

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold6 bez tajemnic. Potwierdzono kluczową informację

Zmiany w wyglądzie "składaków" Samsunga

To, co rzuca się w oczy jako pierwsze, jest bardziej kanciasty kształt zarówno Samsunga Galaxy Z Fold6, jak i Samsunga Galaxy Z Flip6. Ramki obu urządzeń są z kolei zupełnie płaskie. Galaxy Z Fold6 otrzymał też nową dekorację pierścieni wokół obiektywów tylnych aparatów fotograficznych. Wewnętrzny wyświetlacz tego smartfony jest również bardziej kanciasty, a zaokrąglenia na jego rogach są niemal niewidoczne, podobnie jak w smartfonie Galaxy S24 Ultra. Urządzenie wydaje się również szersze, co zgadza się z wcześniejszymi doniesieniami o tym, że szerszy będzie zewnętrzny ekran. To dobrze, ponieważ obsługa klawiatury ekranowej QWERTY nie była na nim zbyt wygodna we wcześniejszych Foldach.

Jeśli chodzi o model Galaxy Z Flip6, to ten jest bardziej podobny do swojego poprzednika. Najbardziej zauważalną zmianą wizualną jest dekoracja aparatu, w której obiektywy mają metalowy, kontrastowy pierścień.

Poza w większości drobnymi zmianami wizualnymi, nadchodzące składane smartfony Samsunga mają taką samą ogólną konstrukcję, jak ich poprzednicy. Jeśli ktoś czeka na rewolucję, to w tym roku się jej jeszcze nie doczeka.

Premiera nowych "Galaktyk"

Oficjalna prezentacja składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Flip6 oraz Samsung Galaxy Z Fold6 ma się odbyć 10 lipca 2024 roku w Paryżu. Podczas letniego wydarzenia Galaxy Unpacked swoją premierę mają mieć także inne produkty Koreańczyków, w tym zegarki z serii Galaxy Watch7 oraz inteligentna obrączka Galaxy Ring.

Zobacz: Samsung Galaxy Ring - znamy termin rozpoczęcia sprzedaży

Zobacz: Samsung gasi światło. Miliony zegarków stracą wsparcie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, UnironicallyMe37/Reddit

Źródło tekstu: Android Authority