Samsung gasi światło. Miliony zegarków stracą wsparcie

Mamy złą wiadomość dla posiadaczy zegarków Samsunga z systemem TizenOS. Koreański producent zapowiedział koniec wsparcia dla tych urządzeń. Początek tego procesu już za kilka miesięcy.

W 2021 roku Samsung zrobił rewolucję w swoich smart zegarkach. Polegała ona na rezygnacji z oprogramowania TizenOS na rzecz systemu Google Wear OS. Choć dla mnie osobiście na początku była to zmiana na gorsze (wolałem Tizena), to z wiązało się to również z pewnymi ulepszeniami, na przykład dostępem do takich rozwiązań, jak Google Pay czy Asystent Google (działa również w języku polskim), a także wielu innych aplikacji ze sklepu Google Play.

Zobacz: Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE – test zegarka. Czy przejście na Wear OS było dobrym pomysłem?

Zobacz: Samsung Galaxy Watch5 Pro – świetny zegarek, ale trochę zepsuty

Zobacz: Samsung Galaxy Watch6 Classic – dla mnie zegarek prawie idealny (test)

Koniec TizenOS Wereable

Samsung nie zapomniał jednak o posiadaczach zegarków Galaxy Watch3 (ostatnie z TizenOS) czy starszych, oferując im wsparcie na przykład w postaci dostępu do aplikacji ze sklepu Galaxy Store. Wkrótce się to jednak zmieni.

Cieszymy się, że jesteś z nami. Z tej strony Zespół ds. sklepu Galaxy Store. Zgodnie z wewnętrzną polityką operacyjną Galaxy Store, chcielibyśmy poinformować, że zakończymy udostępnianie treści związanych z systemem Tizen na zegarkach. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy korzystają z treści związanych z systemem Tizen na zegarkach za pośrednictwem Galaxy Store.

– informuje Samsung w Galaxy Store

Pod koniec września 2025 roku nastąpi zakończenie udostępniania treści związanych z systemem Tizen na zegarkach Samsunga. Proces ten będzie jednak kilkuetapowy i zacznie się już za kilka miesięcy:

30 września 2024 roku – Galaxy Store przestanie sprzedawać płatne treści związane z systemem Tizen na zegarkach,

– Galaxy Store przestanie sprzedawać płatne treści związane z systemem Tizen na zegarkach, 31 maja 2025 roku – Galaxy Store uniemożliwi pobieranie bezpłatnych treści związanych z systemem Tizen na zegarkach, usługi związane z zegarkami zostaną wstrzymane wszędzie z wyjątkiem "Menu > Moje aplikacje" w Galaxy Store,

– Galaxy Store uniemożliwi pobieranie bezpłatnych treści związanych z systemem Tizen na zegarkach, usługi związane z zegarkami zostaną wstrzymane wszędzie z wyjątkiem "Menu > Moje aplikacje" w Galaxy Store, 30 września 2025 roku – pobieranie za pośrednictwem istniejących zakupionych elementów w "Menu > Moje aplikacje" w Galaxy Store zostanie zatrzymane.

Masz taki zegarek? Lepiej zmień na nowszy

Informacja o końcu wsparcia dla systemu TizenOS Wereable dotyczy wymienionych niżej smartwatchy:

Samsung Gear (wszystkie wersje),

Samsung Galaxy Active,

Samsung Galaxy Active2,

Samsung Galaxy Watch (nasz test),

Samsung Galaxy Watch3 (nasz test).

Po zakończeniu wsparcia, z pobranych aplikacji nadal będzie można korzystać, chyba że zostaną usunięte z zegarka. Ponadto, nawet jeśli już zostały usunięte, można je ponownie pobrać, wybierając kolejno karty Menu > Moje aplikacje > Zegarek w Galaxy Store do września 2025 roku.

Samsung tłumaczy swoją decyzję o porzuceniu wsparcia dla Tizena na zegarkach tym, że licząc od wydanych w 2021 roku modeli z serii Galaxy Watch4, nasze Koreańczyków nie korzystają już z systemu TizenOS.

W związku z tym usługa Tizen będzie dostępna tylko do września 2025 roku, zgodnie z wewnętrzną polityką operacyjna usługi Galaxy Store.

– dodaje Samsung

Zobacz: Galaxy Watch X: w lipcu zadebiutuje nowy zegarek Samsunga

Zobacz: Samsung z Galaxy Ring potraktuje cię luksusowo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Galaxy Store, oprac. własne