Galaxy Watch X: w lipcu zadebiutuje nowy zegarek Samsunga

Galaxy Watch X – tak ma się nazywać nowy, topowy zegarek Samsunga konkurujący z serią Apple Watch Ultra.

Na zapowiadanym na lipiec wydarzeniu Galaxy Unpacked Samsung pokaże kilka nowych urządzeń, a wśród nich zegarki Galaxy Watch najnowszej generacji. Dotąd w przeciekach pojawiały się trzy modele: Galaxy Watch 7 FE, Galaxy Watch 7 oraz Galaxy Watch 7 Ultra. Ten ostatni ma być zupełnie nowym modelem klasy premium, konkurującym z zegarkami Apple Watch Ultra.

Galaxy Watch X: większa wodoszczelność i dłuższy czas pracy

Z nowych doniesień wynika, że Samsung ostatecznie zdecydował się na nazwę Galaxy Watch X i to ten model będzie topowym wariantem w serii. Zmiana nazwy prawdopodobnie wynika ze zbyt dużego podobieństwa do urządzenia firmy Apple.

Galaxy Watch X ma wyznaczyć całkiem nowy poziom w możliwościach zegarków Samsunga. Z zapowiedzi wynika, że smartwatch będzie się cechował wodoszczelnością do 100 metrów, co pozwoli na wykorzystanie go do nurkowania na znacznie większe głębokości – w praktyce może to być do 30 lub 40 metrów.

Galaxy Watch X ma też otrzymać większy akumulator (578 mAh) niż niżej pozycjonowane modele, co pozwoli na 100 godzin pracy (ponad 4 dni) w standardowym trybie. Obecnie najlepiej wyposażony Galaxy Watch 6 Classic zapewnia wytrzymałość 50 metrów i 80 godzin pracy.

Za wydajność zegarka Galaxy Watch X odpowiadać będzie nowy procesor Exynos W1000 w litografii 3 nm, który ma także przynieść dodatkową oszczędność energii. Jednostka ta trafi też do modelu Galaxy Watch 7 i być może również Galaxy Watch 7 FE, co będzie zauważanym skokiem jakościowym w porównaniu do obecnej generacji Galaxy Watch 6 z układem Exynos W930.

Jeżeli wierzyć krążącym w sieci renderom z przecieków, Galaxy Watch X będzie się też wyróżniał wyglądem, innym niż ten, do którego przyzwyczaił nas Samsung w swoich zegarkach. Okrągły wyświetlacz wraz z bezelem ma być osadzony na większej ramce obudowy o kształcie zbliżonym do kwadratu. W efekcie zegarek wygląda na bardziej masywny i ciężki, choć powinno mu to też zapewnić dodatkową ochronę na uderzenia.

Premiera zegarków z serii Galaxy Watch 7 i modelu Galaxy Watch X ma się odbyć w lipcu, choć padają różne terminy – może to być albo 10, albo 24 lipca. Wtedy też poznamy nowe rozkładaki Galaxy Fold i Galaxy Flip szóstej generacji.

