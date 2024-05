Galaxy Z Flip6 może mieć coś, czego będzie potrzebował składany iPhone

W lipcu światło dzienne ujrzy Samsung Galaxy Z Flip6. Urządzenie może trafić na rynek z innowacją, której potrzebuje firma Apple do stworzenia składanego iPhone'a.

Około tygodnia temu pojawiły się plotki o wyświetlaczu nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Fold6, które mogą mieć znaczenie dla składanego iPhone’a. Nowy telefon Koreańczyków ma mieć składany ekran z mniej widocznym zagięciem, co dla Apple'a ma być podobno kluczową cechą jego własnego "składaka". Później pojawiły się informacje o tym, że Apple i LG pracują nad ekranem bez zagięć, który mógłby trafić do składanego MacBooka w 2026 roku. Z doniesień medialnych wynika, że gigant z Cupertino nie zamierza wypuścić składanego urządzenia, dopóki zagięcie nie będzie prawie niewidoczne.

Co nowego u Samsunga?

Według raportu z Korei Południowej, Samsung może zwiększyć grubość panelu Ultra Thin Glass (UTG), który pokrywa składany ekran AMOLED. Galaxy Z Flip6 może być pierwszym smartfonem, który z tego skorzysta. The Elec informuje, że Samsung zwiększy grubość UTG z 30 do 50 mikrometrów. Grubsze szkło powinno być bardziej wytrzymałe.

A co z zagięciem? Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2023 roku Samsung wprowadził do smartfonów Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5 zawias w kształcie kropli wody, co pomogło zmniejszyć widoczność zagięcia. Samsung Galaxy Z Flip6 ma korzystać z tej samej technologii zawiasu w połączeniu z nowym panelem UTG. Powinniśmy się tego dowiedzieć już niedługo.

Zagięcie ekranu wyraźnie widoczne w Samsungu Galaxy Z Fold4

Projekt zawiasu może się zmienić w przyszłym roku, co pozwoli jeszcze bardziej zredukować widoczność zagięcia. Również grubość powłoki UTG może jeszcze bardziej wzrosnąć.

The Elec wspomniał również o składanym iPhonie w swoim raporcie. Amerykanie podobno poprosili firmy Samsung i LG o opracowanie technologii, która całkowicie usunie zagięcie ekranu w składanym smartfonie. Samsung podobno chce sprzedać Apple'owi składane wyświetlacze do wszelkiego rodzaju urządzeń, jakie ten stworzy, w tym składanego iPhone’a.

Wydarzenie Galaxy Unpacked, podczas którego Samsung zaprezentuje składane smartfony Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6, a także kilka innych urządzeń, powinna się odbyć 10 lipca 2024 roku w Paryżu. Ostatnio pojawiły się również doniesienia, że Samsung może opóźnić to wydarzenie do 24 lipca, by odbyło się tuż przed rozpoczęciem Letnich Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Te wystartują 26 lipca.

