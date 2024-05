Galaxy AI trafi do Galaxy Watch7. Zmotywuje do dbania o zdrowie

Już w lipcu, podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2024, Samsung ma zaprezentować nowe zegarki z serii Galaxy Watch7. Urządzenia te będą teraz jeszcze inteligentniejsze dzięki funkcjom Galaxy AI. Ich zadaniem będzie między innymi zwiększenie u użytkowników motywacji do dbania o swoje zdrowie.

W styczniu 2024 roku odbyła się oficjalna prezentacja smartfonów z serii Galaxy S24, które Samsung wyposażył w szereg wspieranych sztuczną inteligencją funkcji Galaxy AI. Niemal równocześnie Koreańczycy poinformowali, że rozwiązania te trafią z czasem na szerszą gamę urządzeń. Tak się też dzieje, ponieważ funkcje te trafiły razem z One UI 6.1 na pokład starszych smartfonów.

Zgodnie z obietnicą, Samsung wprowadza teraz Galaxy AI do zegarków Galaxy Watch, wspomagając funkcje, które pozwolą jeszcze lepiej zadbać o siebie. Łącząc zaawansowaną sztuczną inteligencję wbudowaną w urządzenie z rozszerzoną aplikacją Samsung Health, producent jest na drodze do zapewnienia możliwie najbardziej spersonalizowanych i bezpiecznych doświadczeń zdrowotnych.

Misją Samsung jest zapewnienie zaawansowanych doświadczeń w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, począwszy od korzystania z istotnych i praktycznych informacji, które pomogą lepiej zrozumieć swoje schematy zdrowotne. Teraz, dzięki połączeniu Galaxy AI z aplikacją Samsung Health, nowe funkcje zdrowotne zapewnią bardziej kompleksowy wgląd w zdrowie, wraz z motywacją, która pomoże poprawić codzienne samopoczucie. Dzięki funkcji Energy Score można lepiej zrozumieć swoją aktualną kondycję poprzez kompleksową analizę osobistych wskaźników, w tym średniego czasu snu, regularności czasu snu i czuwania, aktywności poprzedniego dnia, tętna i jego zmienności podczas snu, aby pomóc lepiej wykorzystać swój dzień. Dodatkowo, funkcja Wellness Guide pomoże w osiągnięciu osobistych celów zdrowotnych, oferując motywujące porady i wskazówki bazujące na konkretnych celach do osiągnięcia.

– poinformował Samsung

Większa precyzja i dokładność

Jak informuje Samsung, dokładne i kompleksowe wskaźniki zdrowotne mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia najlepszych inteligentnych rozwiązań w zakresie zdrowia. Dzięki połączeniu ze sztuczną inteligencją, ulepszone algorytmy zdrowotne i zaawansowane narzędzia do śledzenia mają zapewnić bardziej holistyczne, spersonalizowane i przydatne informacje.

Dobre samopoczucie zaczyna się od regeneracji w nocy, dlatego Samsung udoskonala algorytm snu AI, co ma zapewnić dodatkowe, dogłębne informacje na temat snu. Nowo dodane wskaźniki snu dla funkcji Sleep Insights zaoferują bardziej szczegółową i dokładną analizę jakości snu, dzięki czemu będzie można lepiej zrozumieć cykle snu i budować lepsze nawyki. Wśród dodanych wskaźników znajdziemy ruch podczas snu, latencję snu, tętno oraz współczynnik oddechowy podczas snu. Będą one stanowić uzupełnienie wcześniej obsługiwanych wskaźników, takich jak godziny chrapania, poziom tlenu we krwi i cykl snu.

Będą też zupełnie nowe funkcje fitness, które zaoferują inteligentne i bezwysiłkowe pomiary wydolności fizycznej w celu lepiej dostosowanego treningu. Oprócz pięciu poziomów intensywności biegania w Spersonalizowanej Strefie Tętna, nowe szczegółowe wskaźniki Aerobic Threshold (AT) / Anaerobic Threshold (AnT) w strefie Heart Rate Zone będą wspierać efektywne bieganie, jednocześnie szybko analizując wydajność. Rowerzyści będą mogli dodatkowo z łatwością obliczyć wskaźnik Functional Threshold Power (FTP) w zaledwie 10 minut i trenować profesjonalnie, korzystając ze spersonalizowanego wskaźnika mocy opartego na analizie danych AI dla zmaksymalizowania swoich rezultatów.

Narzędzia do monitorowania kondycji mają również zapewnić większą wygodę w śledzeniu treningów i postępów. Dzięki nowej funkcji Workout Routine będzie można łączyć różne ćwiczenia w spersonalizowany trening i płynnie przechodzić do następnych, bez robienia przerwy. Użytkownik będzie mógł utrzymać motywację i śledzić swoje postępy podczas biegania lub jazdy na rowerze za pomocą funkcji Race, która porówna bieżącą i przeszłą wydajność na tych samych trasach.

Rozbudowując potencjał Galaxy AI w naszym ekosystemie, chcemy stworzyć zupełnie nowe możliwości dzięki zoptymalizowanym i połączonym funkcjom, które oferują użytkownikom większą personalizację i inteligentne rozwiązania. Wprowadzenie Galaxy AI do urządzeń Galaxy Watch to dopiero początek tego procesu i cieszymy się, że wkrótce zaprezentujemy jeszcze więcej integracji w naszym portfolio Galaxy.

– powiedział Junho Park, wiceprezes i szef zespołu planowania produktów ekosystemu Galaxy, MX Business w Samsung Electronics

Nowe funkcje będą dostępne jeszcze w tym roku w nadchodzącej serii Galaxy Watch7 za pośrednictwem interfejsu One UI 6 Watch. Ograniczona liczba użytkowników zegarków Galaxy Watch już w czerwcu ma otrzymać wczesny dostęp do wersji beta nowości.

