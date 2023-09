HMD Global chce produkować telefony pod marką HMD

Jean-Francois Baril, współzałożyciel i szef firmy HMD Global, ogłosił na swoim profilu na LinkedIn znaczący kamień milowy w ewolucji HMD. Ma nim być własna marka HMD oraz nowe portfolio urządzeń, które będą z niej korzystać. Telefony HMD i Nokia będą współistnieć ze sobą, a klienci mogą się spodziewać współpracy z ekscytującymi psartnerami.

To była wspaniała podróż jako "HMD - dom telefonów Nokia" - ekskluzywna pozycja, którą zajmowaliśmy przez ostatnie sześć lat. Teraz jesteśmy najszybciej rozwijającym się producentem smartfonów 5G z roku na rok, liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki naszym naprawialnym urządzeniom i najlepszym wyborem do przeprowadzenia cyfrowego detoksu. Teraz jesteśmy gotowi na kolejny krok w naszej podróży - samodzielne wejście na rynek jako siła do stworzenia nowego świata telekomunikacji skoncentrowanego na potrzebach konsumentów.