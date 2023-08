Ta tania Nokia ma coś, czego iPhone może tylko pozazdrościć

Nokia G310 5G to nowy smartfon fińskiej marki. Telefon zaprojektowano tak, by można go było łatwo naprawić.

Nokia ciężko walczy, by znaleźć sobie na rynku niszę i jak na razie wychodzi to... cóż, tak sobie. Czy nowy model w ofercie firmy poprawi sytuację? Tego nie wiemy, ale na pewno ma coś, co może przekonać do niego sporą grupę klientów.

Nokia G310 5G - niedrogi smartfon, którego samemu naprawisz

Nokia G310 5G to na pierwszy rzut oka po prostu kolejny niedrogi smartfon. Telefon wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,56" oraz rozdzielczości 720x1612, natomiast jego sercem jest układ Qualcomm Snapdragon 480G. Dodajmy do tego podwójny aparat z głównym modułem 50 Mpix i dwiema "atrapami" o rozdzielczości 2 Mpixi (sensor głębi i makro), a wyłania się nam obraz telefonu, który sprawdzi się w rękach wyłącznie najmniej wymagających użytkowników.

Ale wszystko wskazuje na to, że Nokia G310 5G ma też kilka istotnych zalet. Ot, choćby akumulator o pojemności 5000 mAh oraz wsparcie dla łączności 5G, które w segmencie budżetowym stało się białym krukiem. Przede wszystkim jednak producent próbuje przekonać klientów obietnicą, że w razie awarii telefon sami damy radę naprawić - bez wychodzenia z domu i z wykorzystaniem najprostszych narzędzi.

Nokia G310 5G - cena i dostępność

Nokia G310 5G na razie zapowiedziana została wyłącznie na rynek amerykański. Do sprzedaży trafi 14 września 2023 roku w cenie 109 dolarów (ok. 450 zł).

Czy zobaczymy go także w Polsce? Na ten moment nie wiadomo, aczkolwiek mocno trzymamy kciuki. Tanie smartfony stały się ostatnio towarem deficytowym, a nowy model Nokii wygląda jak całkiem niezła propozycja w swoim segmencie.

Źródło zdjęć: Nokia

Źródło tekstu: Nokia