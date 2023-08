Nokia T10 Kids Edition – tablet stworzony dla dzieci

Nokia T10 Kids Edition to przenośny, przyjazny rodzinie tablet z wbudowaną aplikacją Google Kids Space i niestandardowym pokrowcem dla dzieci, który ułatwia przenoszenie, przechowywanie i zabawę. Urządzenie dostępne jest w dwóch jasnych i zabawnych kolorach, a specjalnie zaprojektowane dla dzieci etui jest idealne dla małych rąk.

Zobacz: Nokia 3310? Takich telefonów już nie robią

Zobacz: Smartfon czy prosta nokia? Nie musisz wybierać

Nokia T10 to nasz najbardziej kompaktowy tablet, co czyni go idealnym wyborem dla rodzin zarówno, jeśli mówimy o użytkowaniu w domu, jak i poza nim. Nowe etui zwiększa ochronę przed wypadkami i ułatwia przenoszenie, a jego konstrukcja została stworzona z myślą o dzieciach.