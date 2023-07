Honor ma nowy tablet. Jest wielki i dobrze wyposażony

Firma Honor zaprezentowała wczoraj nie tylko nowy składany smartfon Magic V2, ale również tablet MagicPad 13. Ma on wyświetlacz IMAX Enhanced z odświeżaniem 144 Hz oraz zestaw 8 głośników.

Honor MagicTab 13 to nowy, dość duży tablet tej marki. Urządzenie ma wymiary 291,71 x 191,12 x 6,49 mm i waży 660 g. Prawie cały przód zajmuje tu 13-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 2880 x 1840 pikseli, wzmocniony przez IMAX i odświeżający obraz ze zmienną częstotliwością do 120 Hz. W ramce otaczającej ekran znalazło się miejsce dla aparatu fotograficznego do zdjęć selfie o rozdzielczości 9 Mpix (f/2.2). Tylny aparat ma rozdzielczość 13 Mpix (f/2.0) i, w przeciwieństwie do przedniej jednostki, został wyposażony w autofocus.

Wewnątrz obudowy, która występuje w kolorach Sky Blue, Star Grey i Moonlight, pracuje układ Qualcomm Snapdragon 888. SoC współpracuje z 8, 12 lub 16 GB RAM-u oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej. Urządzenie oferuje łączność Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Jest też port USB-C 3.2 Gen 1 oraz aż 8 głośników i 4 mikrofony.

Honor MagicPad 13 jest zasilany akumulatorem o pojemności 10050 mAh, który można szybko naładować z mocą do 66 W. Urządzenie pracuje pod kontrolą oprogramowania MagicOS 7.2, bazującego na systemie Android 13.

W komplecie z tabletem sprzedawana jest klawiatura Honor Magic Keyboard oraz rysik Honor Magic Pencil 3.

Dostępność i cena

W Chinach ruszyła już przedsprzedaż nowego tabletu marki Honor. Otwarta sprzedaż ruszy tam 20 lipca 2022 roku, czyli za tydzień. Ceny, w zależności od konfiguracji pamięci, są następujące:

2999 juanów () za wariant 8/256 GB,

3299 juanów () za wariant 12/256 GB,

3699 juanów () za wariant 16/512 GB.

