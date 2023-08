Nokia szykuje powrót do przeszłości. Debiutują nowe telefony

Nokia ma w swojej ofercie nowe klasyczne telefony komórkowe. Dzięki Nokii 150 (2023) i 130 (2023) będzie można poczuć się jak za dawnych lat, kiedy komórki służyły wyłącznie do dzwonienia.

"Kiedyś to było", co nie? Telefony komórkowe wytrzymywały tydzień z dala od ładowarki, a ludzie używali ich do dzwonienia, zamiast cały dzień wpatrywać się w ekran. Jeśli chcielibyście do tamtych czasów wrócić, to mam dla Was doskonałą wiadomość: możecie! Wszystko za sprawą nowych telefonów zaprezentowanych przez HMD Global: modeli Nokia 150 (2023) i 130 (2023).

Nokia 150 (2023) i 130 (2023) - powrót do klasyki

W obydwu przypadkach mamy do czynienia z klasycznymi telefonami klawiszowymi.

Nokię 150 (2023) wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 2,4" i rozdzielczości 240x320 (QVGA) oraz bazuje na platformie Nokia OS S30+. Z ważniejszych elementów wyposażenia mamy tu aparat o rozdzielczości 0,3 Mpix, gniazdo na karty microSD i akumulator o pojemności 1450 mAh. Do jego ładowania wykorzystamy wymierające powoli gniazdo microUSB, ale spokojnie - jeśli wyrzuciliście wszystkie kable tego typu, to przynajmniej w zestawie znajdziecie ładowarkę (szach mat, Apple!).

Nokia 130 (2023) pod względem współdzieli ze swoim krewnym dużą część specyfikacji. Główna różnica polega na tym, że zamiast aparatu wyposażono ją w duży głośnik multimedialny, a urządzenie promowane jest jako telefon muzyczny.

Nokia 150 (2023) i 130 (2023) - ceny i dostępność

Nowe modele można znaleźć w katalogu na stronie internetowej producenta, jednak nie wiemy jeszcze, kiedy i w jakiej cenie będą dostępne w sklepach. Zagraniczne źródła wspominają o cenach startujących od ok. 100 zł, w związku z czym jednego można być pewnym: będzie to bardzo przystępna propozycja.

