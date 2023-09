Chcesz darmowe słuchawki? Kup flagowego Samsunga Galaxy

Samsung zachęca do kupowania swoich flagowców. Pomóc ma w tym nowa promocja, w której do zgarnięcia w prezencie są bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro.

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra oraz Galaxy S22 to flagowe smartfony Samsunga, które powinny sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Od dziś można je nabyć w specjalnej promocji i otrzymać w prezencie czarne bezprzewodowe słuchawki Samsung Galaxy Buds2 Pro o wartości 999 zł.

Jak skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w promocji, należy w dniach od 11 września do 8 października 2023 roku kupić smartfon Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra lub Galaxy S22 u jednego z partnerów Samsunga. Ich listę można znaleźć w regulaminie. Nowo zakupione urządzenie powinno zostać aktywowane do 15 października tego roku poprzez uruchomienie na terenie Polski z dostępem do Internetu.

Następnie trzeba się zalogować na nowym smartfonie w aplikacji Samsung Members i do 22 października 2023 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do formularza załączamy dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 21 dni roboczych zostaną do nas wysłane bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro w kolorze czarnym.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung