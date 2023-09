Xiaomi szykuje serię Redmi Note 13. Premiera jeszcze we wrześniu

Xiaomi oficjalnie ogłosiło, że jeszcze w tym miesiącu zaprezentuje nowe smartfony z serii Redmi Note 13. Przy okazji chińska firma ujawniła trochę informacji o topowym modelu Redmi Note 13 Pro+.

Należąca do Xiaomi marka Redmi ujawniła na Wibo.com, że jeszcze we wrześniu tego roku możemy się spodziewać nowych smartfonów z serii Redmi Note 13. Będą to następcy urządzeń z serii Redmi Note 12, wprowadzonych na rynek w listopadzie 2022 roku. Przy okazji chiński producent ujawnił nieco danych ze specyfikacji topowego modelu Redmi Note 13 Pro+.

Redmi Note 13 Pro+

Pierwsza z ujawnionych informacji dotyczy głównego aparatu fotograficznego w nadchodzącym smartfonie. Zostanie on wyposażony w matrycę Samsung Isocell HP3 o rozdzielczości 200 Mpix. Urządzenie będzie zintegrowane z technologią Xiaomi Imaging AI, która odpowiada za poprawę jakości przechwytywanych obrazów.

Redmi Note 13 Pro+ będzie napędzany układem MediaTek Dimensity 7200-Ultra, który nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony. Jest to podkręcona wersja MediaTeka Dimensity 7200, czyli układu SoC klasy średniej. Jest on produkowany w procesie litograficznym 4 nm i ma 2 rdzenie Cortex-A710 2,8 GHz oraz 6 rdzeni Cortex-A510 2,0 GHz. Do tego układ graficzny Mali-G610 MP4. Na wyposażeniu jest również modem 5G.

Na więcej informacji o smartfonach z serii Redmi Note 13 musimy jeszcze trochę poczekać.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Redmi / Weibo

Źródło tekstu: Redmi / Weibo