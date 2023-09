Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro oficjalnie zapowiedziane. Premiera we wrześniu

O telefonach Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro mówi się już od dłuższego czasu. W przeciekach pojawiały się nawet informacje, że telefony zadebiutują już 1 września, do czego nie doszło, padały też inne terminy.

W końcu jednak firma Xiaomi zakończyła ten festiwal plotek i w swoich kanałach społecznościowych zapowiedziała zbliżające się wydarzenie – premierę Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro. Nowe telefony zostaną zaprezentowane globalnie 26 września 2023 r., o godzinie 14:00 naszego czasu. Prezentacja odbędzie się w Berlinie, co gwarantuje, że telefony od razu trafią też do Europy.

Hello Berlin! Xiaomi's sensational reveal is fast approaching!



This Sep 26th, at 2PM GMT+2, prepare to feast your eyes on our #Xiaomi13TSeries crafted with @leica_camera.#MasterpieceInSight #XiaomiLaunch

🟠📷🔴loading... pic.twitter.com/4vqFZtAHij