Masz smartfon Xiaomi? To masz też problem

Sprawa nie jest całkiem nowa, bo pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się już pół roku temu, ale w ostatnich dniach napłynęły nowe zgłoszenia. Użytkownicy telefonów Xiaomi, Redmi i Poco narzekają na X-Twitterze czy Reddicie, że zauważyli w swoich urządzeniach nowe, niepokojące objawy, których wcześniej nie było.

Chodzi o przeglądarkę Chrome, w której strona startowa została zastąpiona przez stronę o nazwie Mintnav. To pozornie niewinna witryna z aktualnościami, która jest jednak wiązana z malware o tej samej nazwie, zaliczanym do kategorii browser hijacker – jest to złośliwe oprogramowanie, które modyfikuje ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika. Mintnav znany jest z wielu platform i przeglądarek, także pecetów, a poza zmianą strony startowej jego obecność może objawiać się wyświetlaniem niechcianych reklam w powiadomieniach push, a także w skrajnych przypadkach spowolnieniem internetu. Nie ma na szczęście wpływu na inne części systemu, jednak jego aktywność niepokoi i denerwuje wielu użytkowników Xiaomi. Są też podejrzenia, że może przechwytywać dane użytkownika i śledzić jego aktywności w przeglądarce.

Posiadacze sprzętu Xiaomi zwracają uwagę, że Mintnav objawił się na ich telefonach w efekcie aktualizacji OTA wysyłanych przez producenta. W podobny sposób część użytkowników odkryła na swoich pulpitach mobilną przeglądarkę Opera, której nie można odinstalować.

For some users Xiaomi changes Google chrome default homepage to Mintnav malware website.



Check and Change your Google chrome homepage.



How to change Mintnav homepage in Xiaomi devices ⬇️

1. Open Chrome settings

2. Click on homepage

3. Change if your default homepage is Mintnav