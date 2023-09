Taki będzie Samsung Galaxy A25. Wyciekła część jego specyfikacji

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat kolejnego smartfonu Samsunga z serii Galaxy A. Urządzenie należy już do kolejnej generacji sprzętu, której oznaczenie jest zakończone cyfrą 5.

W internetowej bazie Geekbench pojawił się Samsung Galaxy A25. To nowy produkt koreańskiej firmy z rodziny Galaxy A, który powinien trafić na rynek z przystępną ceną. Ma to nastąpić w nadchodzących miesiącach. Wcześniej możemy się przyjrzeć jego najważniejszym parametrom technicznym, choć oczywiście należy do nich podchodzić z rezerwą..

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, nadchodzące urządzenie ma mieć wymiary 162 x 77,5 x 8,3 mm i będzie wyposażone między innymi w gniazdo audio Jack 3,5 mm. Za wyświetlanie obrazu będzie odpowiadać 6,44-calowy panel AMOLED, natomiast jego rejestrowaniem zajmie się przede wszystkim główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 Mpix.

Wewnątrz obudowy ma pracować układ Exynos 1280, który napędza między innymi model Galaxy M34 5G. Ma go wspierać 8 GB RAM-u oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Ten ostatni będzie można naładować z typową dla Samsunga "superszybkością" z mocą do 25 W. Nad całością będzie czuwać system Android 14 z interfejsem One UI 6.

Oczekuje się, że Samsung Galaxy A25 zadebiutuje w czwartym kwartale 2023 roku. Czy tak się stanie, wkrótce się przekonamy.

Zobacz: Test Samsung Galaxy Tab S9+. Tablet na sterydach

Zobacz: Samsung twierdzi, że pokona TSMC w produkcji w 4 nm

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anthony / X

Źródło tekstu: Anthony / X, Geekbench